Vụ 77 lô đất bị dừng giao dịch ở Hà Nội: Tin "nóng" từ cảnh sát

Tại buổi họp báo thường kỳ của UBND TP.Hà Nội, trả lời báo giới về thông tin Công an TP.Hà Nội đề nghị dừng giao dịch 77 lô đất ở phường La Khê (Hà Đông, TP.Hà Nội), Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng – Phó Giám đốc Công an TP.Hà Nội đã có thông tin chính thức liên quan vụ việc.

77 lô đất bị tạm ngừng giao dịch đều là đất dịch vụ có diện tích từ 45 - 50m2/lô, ở các khu vực đất dịch vụ như: Cây Quýt, HT5, Cửa Phủ, Bờ Hội, Cổng Đồng, Giếng Sen tại phường La Khê. Ảnh: Dân Việt

Theo Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, qua công tác nắm tình hình, tiếp nhận giải quyết tin báo tố giác tội phạm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội đã nhận thấy quá trình thực hiện chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, ổn định việc làm cho các hộ gia đình, cá nhân có đất nông nghiệp bị thu hồi bằng việc giao đất dịch vụ tại địa bàn phường La Khê, có dấu hiệu vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

"Nội dung này chúng tôi cũng xác định có dấu hiệu. Tuy nhiên cần có thời gian để thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan dự án này. Dự án này cũng đã xảy ra lâu rồi, cần phải có các cơ quan cung cấp tài liệu" – ông Tùng nói.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng cho biết, Cơ quan điều tra đã phát hiện thấy dấu hiệu vi phạm liên quan 77 lô đất. Ảnh: HN

Cũng theo Phó Giám đốc Công an TP.Hà Nội, hiện Công an TP.Hà Nội đang khẩn trương phối hợp với các cơ quan đôn đốc cung cấp tài liệu. Khi có đủ căn cứ sẽ xử lý đúng theo quy định của pháp luật. Công an TP.Hà Nội cũng đã đề nghị tạm dừng giao dịch, đăng ký biến động đất với 77 lô đất tại phường La Khê.

Trước đó như Dân Việt đã đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.Hà Nội đã có văn bản gửi Sở Tư pháp Hà Nội, Văn phòng Đăng ký đất đai TP.Hà Nội về việc dừng giao dịch bất động sản 77 lô đất tại phường La Khê.

Văn bản thể hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội đang xác minh vụ việc có dấu hiệu vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất tại quận Hà Đông, liên quan đến 77 lô đất có địa chỉ tại phường La Khê.

Công an Hà Nội yêu cầu Sở Tư pháp chỉ đạo các văn phòng công chứng, tổ chức hành nghề công chứng, phòng tư pháp các quận, huyện, thị xã, UBND cấp xã trên địa bàn toàn thành phố tạm dừng công chứng, chứng thực các giao dịch liên quan đến 77 lô đất trên địa bàn phường La Khê.

Yêu cầu Văn phòng Đăng ký đất đai TP.Hà Nội chỉ đạo văn phòng đăng ký đất đai các quận, huyện, thị xã thuộc TP.Hà Nội không thực hiện đăng ký biến động liên quan đến 77 lô đất nêu trên.