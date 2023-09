Vụ AIC: Bắt cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án Công trình xây dựng Y tế Bắc Ninh

Từ trái qua phải, trên xuống dưới gồm các bị can: Nguyễn Đằng An, Nguyễn Kim Huân, Nguyễn Viết Toản, Nguyễn Đăng Linh, Đặng Xuân Minh, Nguyễn Hồng Sơn. Ảnh: Bộ Công an