Cuộc đấu trí với nghi phạm bắn chết 2 người ở Nghệ An qua lời kể của đại tá công an

Như Dân Việt đã thông tin về vụ nổ súng khiến 2 người tử vong ở Nghệ An sáng 30/4, hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đang tạm giữ hình sự Cao Trọng Phú (SN 1962, trú xóm 7, xã Nghi Kim, TP.Vinh, Nghệ An) để điều tra, làm rõ hành vi Giết người.

Thông tin từ Dân Trí: Trong vụ án này, đại tá Phạm Hoài Nam - Phó Thủ trưởng thường trực Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An là người trực tiếp vào nhà thuyết phục nghi phạm Cao Trọng Phú giao nộp súng và chấp hành theo mệnh lệnh, sự chỉ dẫn của cơ quan công an. Việc vây bắt, khống chế nghi phạm diễn ra an toàn.



Đại tá Phạm Hoài Nam - Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An. Nguồn: Dân Trí

Trước đó, vào khoảng 8h30 ngày 30/4, nhận được thông tin về vụ án xảy ra trước cổng nhà Cao Trọng Phú khiến 2 người đàn ông tử vong, Công an TP.Vinh, các lực lượng Công an tỉnh Nghệ An, Ban Giám đốc Công an tỉnh lập tức đến hiện trường điều tra vụ việc, truy bắt nghi phạm gây án. Khi phát hiện nghi phạm Phú đang ôm súng cố thủ trong nhà, hàng trăm cảnh sát, xe bọc thép, chó nghiệp vụ được điều động đến hiện trường vây bắt nghi phạm.

Có mặt tại hiện trường bàn phương án bắt nghi phạm, đại tá Phạm Hoài Nam cùng các đồng đội ưu tiên phương án thuyết phục, vận động nghi phạm buông súng đầu hàng. Các phương án sử dụng lực lượng nghiệp vụ trấn áp tội phạm cũng đã được tính đến nếu việc thuyết phục không thành.

Vốn là Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, hiểu tâm lý tội phạm, đại tá Nam lập tức đề xuất Ban Giám đốc Công an tỉnh được vào trong nhà trực tiếp thuyết phục nghi phạm Cao Trọng Phú buông súng.

Tiến đến cánh cổng được khóa bên trong nhà Cao Trọng Phú, đại tá Nam bắt đầu giới thiệu bản thân, chức vụ và muốn vào nhà nói chuyện. Phía bên ngoài, lực lượng chức năng đã chuẩn bị nhiều khiên chống đạn, áo chống đạn nhưng đứng từ xa và nấp vào để tránh gây tâm lý căng thẳng cho đối tượng.

Sau khoảng 2 giờ đại tá Phạm Hoài Nam đứng ngoài cổng thuyết phục, Cao Trọng Phú cũng đồng ý mở cửa cho đại tá Nam vào trong. Bước vào trong, đại tá Nam làm các động tác để Phú biết mình không có vũ khí.

Đối mặt với nghi phạm, đại tá Nam nói chuyện để nắm bắt tâm lý của Cao Trọng Phú. Trong suốt quá trình nói chuyện, đại tá Nam không hề nhắc đến những vấn đề gây căng thẳng cho Phú. Sau những câu hỏi, động viên, chia sẻ của đại tá Nam, tâm lý của Phú bắt đầu thoải mái hơn.



"Lúc đó Phú băn khoăn hỏi: "Bây giờ tôi với anh đi lấy súng hay tôi tự đi?". Tôi nói anh cứ đi lấy súng ra đây. Vì họ đã chấp nhận nói chuyện, nghe lời mình rồi thì mọi hành động, lời nói phải thoải mái, nhẹ nhàng. Khi đó mà nói: Anh cất súng ở chỗ nào, để tôi đi lấy cho thì sự việc có thể sẽ khác", đại tá Nam kể lại.

Sau đó Cao Trọng Phú mở ngăn kéo tủ lấy khẩu súng ngắn đưa lại cho đại tá Nam. Cầm khẩu súng của nghi phạm trên tay, đại tá Nam khóa súng, để xuống dưới chân.

Việc thuyết phục, khống chế nghi phạm diễn ra an toàn, thành công. Nguồn: Dân Trí

"Cả buổi cố thủ bên trong, không có gì ăn nên Phú nói đói bụng. Khi Phú xin ăn, tôi gọi chị gái nghi phạm vào để nấu mì cho Phú ăn. Họ cũng là một con người, khi họ đã biết quay đầu đúng hướng thì mình phải tạo điều kiện. Ăn xong, Phú xin được tắm và làm sinh hoạt cá nhân trước khi đồng ý ra ngoài về trụ sở công an. Tôi tin họ và họ tin tôi nên mọi việc nằm trong tầm kiểm soát. Tôi cũng nói và làm một số động tác để trấn an tinh thần Cao Trọng Phú, làm cho tinh thần Phú ổn định", đại tá Nam nói và cho biết, không biết chính xác mất bao nhiêu giờ để thuyết phục nghi phạm Phú ra đầu thú.

Ở bên ngoài, lực lượng chức năng căng thẳng và lo lắng vì không biết chuyện gì đã xảy ra bên trong. Đến 14h cùng ngày, cánh cổng mở ra, đại tá Nam và nghi phạm Phú cùng bước ra ngoài. Lúc này, Ban Giám đốc Công an tỉnh, lực lượng chức năng thở phào nhẹ nhõm.

Khi ra ngoài, Cao Trọng Phú được đưa lên xe về trụ sở công an. Để tạo tâm lý ổn định cho nghi phạm, Cao Trọng Phú không bị còng tay trên đường dẫn giải về trụ sở công an.

Đối tượng Cao Trọng Phú tại Cơ quan điều tra. Nguồn: CAND

Như Dân Việt đã thông tin: Theo báo cáo của Công an Nghệ An, nghi phạm Cao Trọng Phú từng nhiều năm sinh sống và làm việc tại TP.HCM, Tây Ninh và sang tận Campuchia. Nhiều năm trước, do làm ăn thua lỗ nên Phú trở về quê lấy vợ, xây dựng nhà cửa. Về Nghệ An, Phú có biểu hiện trầm cảm, hoang tưởng, lo sợ người khác từ phía Nam giết mình. Phú đã nhiều lần lấy dao đâm vào xe mình, đòi bắt người trong xe dù xe trống không. Sáng 30/4, ba người gồm Ngô Quang Hưng (41 tuổi), Đặng Ngọc Anh (64 tuổi, cùng quê TP.Vinh) cùng một người đàn ông khác đi ôtô Jeep tìm đến nhà Cao Trọng Phú ở thôn 7, xã Nghi Kim, TP.Vinh để "nói chuyện". Lo sợ nhóm người đến hại mình, Phú dùng súng bắn nhiều phát đạn khiến Hưng và Anh gục xuống tại chỗ, người còn lại chạy thoát. Gây án xong, Phú đóng cửa cố thủ trong nhà. Đại tá Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, cùng nhiều lực lượng khác trực tiếp có mặt ở hiện trường, phong toả nhà nghi phạm phòng ngừa người này bỏ trốn và các tình huống xấu có thể xảy ra. Hai người bị trúng đạn sau đó được đưa đi cấp cứu song không qua khỏi. Xác định nghi phạm gây án rất manh động, có sử dụng vũ khí nóng, Ban chuyên án đã họp và đưa ra phương án vận động, thuyết phục bằng nhiều cách. Người thân nghi phạm cũng được đưa đến hiện trường để thuyết phục. Đến gần 14h cùng ngày, Phú đã tự giao nộp vũ khí và đầu hàng.