Trao thưởng cho lực lượng sớm bắt nghi phạm bắn chết 2 người ở Nghệ An

Chiều 1/5, UBND tỉnh Nghệ An trao thưởng 70 triệu đồng cho các đơn vị công an tham gia đấu tranh, vận động, bắt giữ thành công nghi phạm dùng súng bắn chết 2 người xảy ra sáng 30/4 tại xã Nghi Kim, TP Vinh.

Ngoài ra, lãnh đạo Công an tỉnh cũng trao 40 triệu đồng cho tập thể có thành tích trong đấu tranh, giải quyết vụ án.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An trao thưởng cho các lực lượng tham gia chuyên án của Công an tỉnh này. Ảnh: Trọng Tuấn.

Theo báo cáo của Công an Nghệ An, nghi phạm Cao Trọng Phú từng nhiều năm sinh sống và làm việc tại TP.HCM, Tây Ninh và sang tận Campuchia.

Nhiều năm trước, do làm ăn thua lỗ nên Phú trở về quê lấy vợ, xây dựng nhà cửa. Về Nghệ An, Phú có biểu hiện trầm cảm, hoang tưởng, lo sợ người khác từ phía Nam giết mình. Phú đã nhiều lần lấy dao đâm vào xe mình, đòi bắt người trong xe dù xe trống không.

Sáng 30/4, ba người gồm Ngô Quang Hưng (41 tuổi), Đặng Ngọc Anh (64 tuổi, cùng quê TP Vinh) cùng một người đàn ông khác đi ôtô Jeep tìm đến nhà Cao Trọng Phú ở thôn 7, xã Nghi Kim, TP Vinh để "nói chuyện".

Lo sợ nhóm người đến hại mình, Phú dùng súng bắn nhiều phát đạn khiến Hưng và Anh gục xuống tại chỗ, người còn lại chạy thoát. Gây án xong, Phú đóng cửa cố thủ trong nhà.

Đại tá Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, cùng nhiều lực lượng khác trực tiếp có mặt ở hiện trường, phong toả nhà nghi phạm phòng ngừa người này bỏ trốn và các tình huống xấu có thể xảy ra.

Nghi phạm Cao Trọng Phú tự thú, giao nộp vũ khí sau quá trình vận động của công an. Ảnh: Q.H.

Hai người bị trúng đạn sau đó được đưa đi cấp cứu song không qua khỏi.

Xác định nghi phạm gây án rất manh động, có sử dụng vũ khí nóng, ban chuyên án đã họp và đưa ra phương án vận động, thuyết phục bằng nhiều cách. Người thân nghi phạm cũng được đưa đến hiện trường để thuyết phục.

Đến gần 14h cùng ngày, Phú đã tự giao nộp vũ khí và đầu hàng.

Tại buổi lễ trao thưởng, ông Lê Hồng Vinh, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An, ghi nhận tinh thần trách nhiệm, nhanh chóng huy động lực lượng để sớm bắt giữ nghi phạm.

Ông mong lực lượng công an tiếp tục đạt nhiều thành tích hơn trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn.

Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết buổi lễ trao thưởng nhằm kịp thời động viên, khen thưởng chiến công của các đơn vị tham gia chuyên án; thể hiện tình cảm, sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo tỉnh đối với lực lượng công an.