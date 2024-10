Vụ bán hàng trăm khẩu súng qua kênh Youtobe "Chim sẻ và dâu tây”, người vi phạm có thể bị xử lý sao?

Bán hàng trăm khẩu súng qua mạng youtobe, zalo

Ngày 10/10, Phòng an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an Đà Nẵng) cho biết mới đây đã phối hợp Phòng an ninh điều tra phát hiện anh Đ.P.Q. (25 tuổi, trú tỉnh Vĩnh Long) đang tàng trữ 4 khẩu súng, phụ kiện và đạn (trong các gói hàng) tại một bưu cục ở quận Thanh Khê (Đà Nẵng).

Khám xét khẩn cấp nhà của Q. lực lượng chức năng thu giữ thêm 4 khẩu súng và đạn các loại. Bước đầu cho thấy số đơn hàng trên là của H.V.N.P. (30 tuổi, trú quận Thanh Khê). Khám xét khẩn cấp nhà của P., cơ quan chức năng phát hiện, thu giữ 9 khẩu súng, phụ kiện và nhiều loại đạn.

Qua đấu tranh, xác định từ khoảng tháng 7/2023, P. nảy sinh ý định bán súng để kiếm tiền nên đã đặt mua các loại súng, phụ kiện và đạn trên mạng. P. tạo lập kênh YouTube có tên "Chim sẻ và dâu tây", tài khoản Zalo "Chim sẻ và dâu tây" đăng tải các video quảng cáo, trao đổi việc bán các loại súng.

Để bán được nhiều súng, P. đã lên mạng xã hội lập kênh YouTube có tên "Chim sẻ và dâu tây", tài khoản Zalo "Chim sẻ và dâu tây" để mua bán súng. Ảnh: Công an Đà Nẵng.



Khi có người đặt hàng, P. sẽ phân chia các thiết bị ra nhiều gói hàng rồi đưa Q. và P.G.B. (25 tuổi, trú Đà Nẵng) chở tới các bưu cục trên địa bàn thành phố để chuyển cho khách hàng.

Từ tháng 7/2023, đến khi bị cơ quan công an phát hiện, người này đã đặt mua và bán lại cho người khác hơn 100 khẩu súng các loại.

Bán hàng cấm qua mạng có thể phải chịu trách nhiệm hình sự

Luật sư Nguyễn Bá Huy- Giám đốc công ty Luật TNHH Tín Hải, Đoàn luật sưu TP Hồ Chí Minh cho hay, pháp luật Việt Nam nghiêm cấm cá nhân, tổ chức có hành vi chế tạo, tàng trữ, sử dụng… các loại vũ khí quân dụng nếu không có giấy phép. Do đó, mọi trường hợp không thuộc đối tượng có thể được trang bị và sử dụng vũ khí là hoàn toàn trái quy định của pháp luật.

Đối tượng vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự về Tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự được quy định tại theo Điều 304, Bộ luật hình sự năm 2015.

Tang vật bị thu giữ trong vụ án. Ảnh: Công an Đà Nẵng.

Cụ thể, các đối tượng trên có thể sẽ đối mặt với mức phạt tù từ 01 năm đến 15 năm. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ 01 năm đến 05 năm.



Cũng theo luật sư Huy, người nào có hành vi lợi dụng mạng xã hội rao bán vũ khí quân dụng còn có thể bị xử lý về tội "Xúi giục, lôi kéo, kích động người khác phạm tội" được quy định tại điểm d, e, khoản 1, Điều 18 Luật An ninh mạng.

Nghị định 15/NĐ-CP/2020 quy định về trách nhiệm sử dụng dịch vụ mạng xã hội, người vi phạm sẽ bị phạt hành chính từ 10 đến 20 triệu đồng về hành vi lợi dụng mạng xã hội để quảng cáo, tuyên truyền, chia sẽ thông tin về hàng hóa, dịch vụ bị cấm.