Góc nhìn pháp lý vụ bố ruột hành hung con gái 17 tuổi do mâu thuẫn trong việc phân chia tài sản

Bố ruột hành hung con gái 17 tuổi do mâu thuẫn trong việc phân chia tài sản

Công an tỉnh Hải Dương mới đây đã có thông tin ban đầu vụ việc mâu thuẫn gia đình dẫn đến hành vi bạo lực đối với cháu M.A. trú tại phường An Lạc (TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương).

Cụ thể, khoảng 18h45 ngày 9/12/2024, tại nhà ông D.V.T. (sinh 1959, ở khu dân cư Trại Nẻ, phường An Lạc, TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương), cháu M.A. (17 tuổi, cháu ngoại ông T.) bị bố ruột là ông Mạc Văn Huy và chú ruột là Mạc Văn Hưng đánh gây thương tích.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an TP Chí Linh và Công an phường An Lạc đã cử ngay lực lượng xuống hiện trường để điều tra, xác minh nội dung vụ việc.

Bước đầu xác định nguyên nhân dẫn đến vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn liên quan đến việc phân chia tài sản sau ly hôn giữa ông Mạc Văn Huy với bà Dương Thị Phượng (mẹ đẻ cháu M.A. hiện đang đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài).

Cháu M.A. (hiện đang sống cùng với bố) cho rằng bố và ông nội là M.V.Đ. đã chèn ép mẹ đẻ mình nên vào chiều ngày 9/12/2024, cháu M.A. sử dụng tài khoản Zalo nhắn tin chửi bới, xúc phạm ông nội. Sau khi đọc được tin nhắn mà cháu M.A. xúc phạm ông nội, ông Huy rủ em trai là Mạc Văn Hưng (sinh 1984) đến nhà ông D.V.T. để hỏi rõ sự việc.

Hình ảnh cháu M.A trú tại phường An Lạc (TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương) bị người thân hành hung. Ảnh cắt từ clip.

Tại đây giữa hai bố con cháu M.A. xảy ra cãi vã, dẫn đến xô xát. Ông Huy và Hưng dùng tay tát nhiều cái vào mặt cháu M.A. và đưa cháu về nhà ông M.V.Đ.

Nhận được tin báo, tổ công tác của Công an TP Chí Linh và Công an phường An Lạc đến nhà ông M.V.Đ. làm rõ vụ việc, thu thập đầy đủ chứng cứ, tài liệu xác định hành vi của từng người liên quan.

Đồng thời, trực tiếp làm việc, răn đe, ngăn chặn các đối tượng liên quan, không để xảy ra các mâu thuẫn, sự việc phức tạp tiếp theo và yêu cầu gia đình đưa cháu M.A. đến cơ sở y tế để khám chữa thương tích.

Qua khám chữa xác định cháu M.A. bị bầm tím vùng mặt, mi mắt bên trái. Đến sáng 13/12, cháu M.A. đã ra viện và về nhà ông D.V.T. ở. Hiện tại sức khỏe, tinh thần của cháu M.A. đã ổn định.

Sau khi xảy ra vụ việc, từ ngày 13/12 bà Dương Thị Phượng đã liên tục đăng tải clip cháu M.A. bị hành hung trên mạng xã hội và được nhiều trang mạng chia sẻ, đưa tin vụ việc. Ông Mạc Văn Huy, Mạc Văn Hưng đã nhận thức được hành vi vi phạm của bản thân, cam kết không tái diễn hành vi vi phạm nói trên.

Vụ việc đã được Cơ quan CSĐT Công an TP Chí Linh, Công an phường An Lạc làm rõ và tổ chức giám định thương tích của cháu M.A. để xử lý nghiêm đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.

Người gây ra vụ việc có thể sẽ bị truy cứu chịu trách nhiệm hình sự

Luật sư Nguyễn Bá Huy- Giám đốc Công ty Luật TNHH Tín Hải cho hay, hành vi sử dụng vũ lực với con của người bố và chú đã xâm phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể con người, thậm chí có thể là cả quyền được sống, được công nhận trong hiến pháp.

Hành vi của ông bố và người chú trong vụ việc trên có dấu hiệu phạm một trong các tội danh sau: Tội cố ý gây thương tích, Tội hành hạ người khác hoặc Tội ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình.

Khoản 1, Điều 134 Bộ luật hình sự 2015 quy định, người nào cố ý gây thương tích, tổn hại sức khỏe, dù thương tích dưới 11% vẫn bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác.

Trường hợp không đủ căn cứ xử lý về Tội "cố ý gây thương tích" nhưng có căn cứ cho thấy hành vi là đối xử tàn ác với con cũng có thể xử lý hình sự về Tội "hành hạ người khác" được quy định theo Điều 140, Bộ luật hình sự 2015 với khung hình phạt là phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.

Theo luật sư Huy, trong tình huống này cơ quan chức năng có thể xử lý về Tội ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình theo quy định tại Điều 185, Bộ luật hình sự 2015.

Việc quyết định tội danh và mức hình phạt với các đối tượng sẽ tùy thuộc quá trình cơ quan điều tra tiến hành xác minh, làm rõ nguyên nhân, diễn biến, mức độ tính chất của vụ việc để quyết định tội danh và đưa ra mức hình phạt đúng theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, trong vụ việc trên cơ quan chức năng cũng cần làm rõ hành vi chửi bới, xúc phạm ông nội của cháu A. Hành vi của cháu A được xác định là không đúng đắn, mang tính bồng bột.

Ngoài ra, Điều 5 của Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 quy định về độ tuổi chịu trách nhiệm hành chính như sau: Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi bị xử phạt vi phạm hành chính về vi phạm hành chính do cố ý; Người từ đủ 16 tuổi trở lên bị xử phạt vi phạm hành chính về mọi vi phạm hành chính.

Luật sư Huy cho biết thêm, trong vụ việc này cháu A. có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi cung cấp, trao đổi, truyền đưa hoặc lưu trữ, sử dụng thông tin số nhằm đe dọa, quấy rối, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác theo Khoản 3 Điều 66 Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2015 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện.