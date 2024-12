Vụ cháy quán cà phê ở đường Phạm Văn Đồng: Chủ quán có phải chịu trách nhiệm pháp lý?

Lời khai kẻ đốt quán cà phê ở đường Phạm Văn Đồng làm 11 người chết



Theo cơ quan chức năng, sau khi vụ cháy xảy ra, lực lượng công an nghi vấn quán cà phê ở số 258 Phạm Văn Đồng bị đốt và đã khẩn trương truy tìm, bắt giữ đối tượng gây án.

Đến khoảng 0h ngày 19/12, Công an Hà Nội đã bắt giữ được nghi phạm Cao Văn Hùng.

Tại cơ quan Công an, Hùng khai nhận từng đến quán để uống bia rồi phát sinh mâu thuẫn với nhân viên quán. Do đó, tối 18/12, đối tượng đã mua xăng đổ vào khu vực tầng một của quán cà phê, nơi có nhiều xe máy, rồi châm lửa đốt. Khi thấy ngọn lửa bùng lên, người đàn ông bỏ đi.

Đến 23h03 cùng ngày, Tổng đài 114 Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội tiếp nhận tin báo cháy.

Công an TP đã điều động lực lượng Cảnh sát PCCC Công an Hà Nội và Công an các quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Tây Hồ đến hiện trường phối hợp chính quyền, người dân địa phương tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Nghi phạm Cao Văn Hùng tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC.

Đến 23h40, đám cháy được khống chế. Lực lượng chức năng đã hướng dẫn, hỗ trợ, đưa 7 người ra ngoài (trong đó 5 người sức khỏe ổn định, 2 người được đưa đi bệnh viện cấp cứu) và phát hiện 11 người đã tử vong.

Nhà chức trách cho biết, Hùng có 2 tiền án về tội Cướp tài sản và Trộm cắp tài sản.

Chủ quán "Hát cho nhau nghe" có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý nào?

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp, Đoàn luật sư TP.Hà Nội cho biết, quá trình điều tra vụ án, ngoài việc làm rõ hành vi của bị can, cơ quan điều tra cũng sẽ mở rộng để làm rõ vụ án này có đồng phạm hay không có đối tượng nào giúp sức, xúi giục cho bị can này thực hiện hành vi phạm tội hay không.

Đồng thời cũng sẽ làm rõ mức độ thiệt hại của những người bị hại, trong đó có những thiệt hại về tài sản, thiệt hại về sức khỏe, thiệt hại về tính mạng để làm căn cứ buộc người phạm tội phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ hoạt động kinh doanh của quán cà phê này, đăng ký kinh doanh về lĩnh vực gì, có kinh doanh dịch vụ karaoke hay không, có đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy hay không, nguyên nhân nào dẫn đến sự việc để có những giải pháp phòng ngừa, tránh những vụ việc tương tự có thể xảy ra.

"Đồng thời cũng sẽ làm rõ có vi phạm về thời gian kinh doanh hay không trên cơ sở đó sẽ xem xét trách nhiệm pháp lý theo quy định của pháp luật, nếu vi phạm về lĩnh vực kinh doanh, thời gian kinh doanh và kinh doanh, điều kiện đảm bảo an toàn thì tùy vào tính chất mức độ sẽ có những mức xử lý khác nhau, có thể sẽ xử lý vi phạm hành chính hoặc trách nhiệm pháp lý nghiêm khắc hơn tùy thuộc vào hành vi vi phạm, hậu quả và mối quan hệ nhân quả giữa hành vi và hậu quả đó", luật sư Cường nói.

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp, Đoàn luật sư TP.Hà Nội. Ảnh: NVCC.

Liên quan tới lời khai của bị can Hùng bị chủ quán đánh tại quán, cơ quan điều tra sẽ làm rõ nguyên nhân của sự việc, làm rõ diễn biến hành vi của bị can Hùng trong vụ án này.

Theo quy định tại Điều 85, Bộ luật tố tụng hình sự thì khi điều tra, truy tố và xét xử vụ án hình sự, cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng phải chứng minh bằng chứng cứ những vấn đề sau đây: Có hành vi phạm tội xảy ra hay không, thời gian, địa điểm và những tình tiết khác của hành vi phạm tội; Ai là người thực hiện hành vi phạm tội; có lỗi hay không có lỗi, do cố ý hay vô ý; có năng lực trách nhiệm hình sự hay không; mục đích, động cơ phạm tội;

Những tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự của bị can, bị cáo và đặc điểm về nhân thân của bị can, bị cáo; Tính chất và mức độ thiệt hại do hành vi phạm tội gây ra; Nguyên nhân và điều kiện phạm tội; Những tình tiết khác liên quan đến việc loại trừ trách nhiệm hình sự, miễn trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt.

Như vậy, theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự ở Việt Nam thì trong giai đoạn điều tra phải truy tố, xét xử, cơ quan tiến hành tố tụng, làm rõ động cơ mục đích phạm tội, sẽ làm rõ nguyên nhân, điều kiện phạm tội để giải quyết vụ án một cách triệt để đồng thời để thực hiện các giải pháp phòng ngừa tội phạm.

Bước đầu bị can có lời khai nguyên nhân tưới xăng đốt nhà dẫn đến chết nhiều người là do mâu thuẫn với nhân viên của quán. Đây chỉ là lời khai một phía của bị can, vấn đề này cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm vẽ rõ sự việc có đúng như vậy hay không?

Nếu có việc mâu thuẫn từ thanh toán 50.000 đồng dẫn đến bị can bị đánh thì phải làm rõ là hành vi đánh người đó có gây ra thương tích hay không. Nếu bị can bị người khác đánh gây thương tích mà đủ căn cứ để xử lý hình sự, đồng thời bị can có đề nghị xử lý thì cơ quan điều tra có thể sẽ khởi tố vụ án hình sự, xử lý đối với người đã đánh bị can về hành vi cố ý gây thương tích theo Điều 134 Bộ luật hình sự.

"Về nguyên tắc là mỗi hành vi vi phạm pháp luật sẽ bị xử lý một lần, ai có hành vi vi phạm pháp luật thì sẽ xử lý với người đó, bởi vậy cơ quan điều tra rõ tất cả các vấn đề có liên quan và sẽ chứng minh theo quy định của pháp luật, làm rõ nguyên nhân điều kiện phạm tội để tuyên truyền pháp luật đồng thời xử lý đối với những người có liên quan theo quy định của pháp luật, tránh những vụ việc tương tự có thể xảy ra", luật sư Cường nói thêm.

Luật sư Cường cũng chia sẻ, về lâu dài cần phải tăng cường giáo dục pháp luật, giáo dục đạo đức, kỹ năng sống trong môi trường học đường, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền pháp luật để đạt hiệu quả hơn nữa đối với công tác tuyên truyền, công tác thi hành án hình sự cũng cần được chú trọng hơn, tăng cường quản lý đối với các đối tượng có bản tính côn đồ, đã từng bị kết án nhưng vẫn có ý thức coi thường pháp luật, sẵn sàng thực hiện hành vi phạm tội khi có điều kiện. Những mâu thuẫn tranh chấp dân sự cần phải được phát hiện kịp thời, xử lý nhanh chóng, có những giải pháp ngăn chặn ngay từ đầu để tránh mâu thuẫn đến mức mất kiểm soát, trở thành vụ án hình sự.