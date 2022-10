Ngày 06/10/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định đã ra các Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Trần Đình Giao – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần dịch vụ tang lễ Hoàng Long về tội "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức" quy định tại Điều 341 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017). Các Quyết định, Lệnh trên đã được Viện Kiểm sát cùng cấp phê chuẩn.

Ngày 08/10/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định đã tiến hành Tống đạt các Quyết định tố tụng trên và thi hành Lệnh bắt, khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Trần Đình Giao. Hiện vụ án đang tiếp tục điều tra, làm rõ.