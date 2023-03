Vụ bé 17 tháng tuổi tử vong: Cô giáo đánh cháu nhận sai, mong được làm lại cuộc đời

Như Dân Việt đã đưa tin, liên quan vụ bé trai 17 tháng tuổi tử vong bất thường sau khi đi lớp về, Công an huyện Thường Tín đã bước đầu làm rõ nguyên nhân liên quan.

Theo đó, ban đầu nhà chức trách được cung cấp thông tin rằng cháu bị ngã dẫn đến thương tích, tuy nhiên bằng con mắt nghiệp vụ, cơ quan điều tra nhận thấy đó không phải là nguyên nhân.

Quá trình đấu tranh, cơ quan điều tra đã xác rằng, Nguyễn Thị An (SN 1993), Nguyễn Thị Lành (SN 1994), cùng trú tại thị trấn Phú Minh (huyện Phú Xuyên, TP.Hà Nội) là 2 người đã gây thương tích cho bé trai 17 tháng tuổi.

Nguyễn Thị An cảm thấy hối hận trước những hành vi của mình, mong được gia đình bị hại tha thứ để làm lại cuộc đời. Ảnh: NTA

Tại cơ quan công an, khi được lấy lời khai, cả 2 người này đều bật khóc, bày tỏ sự hối lỗi.

Nguyễn Thị An khai đã tốt nghiệp trung cấp sư phạm, đã được huấn luyện kỹ năng chăm sóc trẻ. Đối tượng này cũng có 2 con nhỏ (một cháu 11 tuổi, một cháu 6 tuổi). Quá trình làm việc với nhà chức trách, An biểu hiện mệt mỏi, mất bình tĩnh khi nhắc đến bé trai đã mất.

Tại cơ sở trông giữ trẻ tư nhân, An, Lành trông coi khoảng 10 cháu. Việc của An hàng ngày là đi chợ, cho các cháu ăn uống, vệ sinh và trả các cháu cho người thân vào cuối chiều.

Cơ quan điều tra cho biết, cơ sở trông giữ trẻ của An và Lành là cơ sở tự phát. Ảnh: NTA

Nói tại cơ quan điều tra, An bày tỏ rằng: "Từ trong đáy lòng tôi rất xin lỗi gia đình và cháu Đ (bé trai 17 tháng tuổi tử vong bất thường). Cháu đã mất, gia đình thiệt hại quá nhiều, tổn thương, đau đớn không thể nào tha thứ được cho việc làm của chúng tôi. Tôi xin gia đình nạn nhân tha thứ cho tôi và gia đình để tôi có thể làm lại cuộc đời" – Nguyễn Thị An nói.

Với cô giáo còn lại là Nguyễn Thị Lành, Lành khai đi làm thuê từ năm 2019. Cơ sở trông trẻ trên là cách đây khoảng 1 năm Lành và An lấy lại để làm chung. Lành cũng đã có 2 con (một cháu sinh năm 2019, một cháu sinh năm 2020).

Theo Lành, bé trai 17 tháng tuổi không nghịch, mới đi học được hơn 10 ngày. So với các bạn khác thì bé hơi chậm, chưa nói được, đi lại chậm.

Khai về hành vi của mình, Lành nói không bế bé ném xuống mà "chỉ đẩy thôi".

"Có lần đó tôi làm vậy với cháu do cháu chạy ra cửa khóc, gọi mãi không vào nên tôi làm vậy chỉ muốn cháu đi vào trong thôi" – Lành vừa khai vừa khóc.

Về phía Công an huyện Thường Tín, lãnh đạo đơn vị này cho biết, cơ sở trông trẻ của 2 giáo viên An và Lành là cơ sở tự phát, không đảm bảo, nhân chứng lại là các cháu bé chưa biết nói. Khi điều tra, 2 người này quanh co chối tội, tuy nhiên không thể qua được con mắt của cơ quan điều tra.