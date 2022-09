Vụ bé 5 tuổi tử vong do xe tập lái: Quy định về tội danh mà thầy dạy lái bị khởi tố

Nữ học viên và thầy dạy lái bị khởi tố

Liên quan đến vụ cháu bé 5 tuổi tử vong do xe tập lái, Công an tỉnh Nam Định cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hải Hậu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Lê Thị Dung (32 tuổi, trú tại xóm 2, xã Hải Vân, huyện Hải Hậu, Nam Định) về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" theo Điều 260 và Đinh Công Thành (59 tuổi, trú tại xóm Cầu Đôi, xã Hải Hưng, huyện Hải Hậu, Nam Định) về tội "Giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông đường bộ" theo Điều 264, Bộ luật hình sự.

Liên quan đến vụ cháu bé 5 tuổi tử vong do xe tập lái, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hải Hậu đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với nữ học viên và thầy dạy lái. Ảnh: Công an cung cấp.

Bị can Dung là nữ học viên, người trực tiếp lái xe gây tai nạn khiến cháu bé 5 tuổi tử vong, còn bị can Thành là thầy giáo dạy lái xe giao xe cho bị can Dung điều khiển.

Quy định về tội danh mà thầy dạy lái bị khởi tố có 3 khung hình phạt

Sau thông tin này, nhiều bạn đọc đặt câu hỏi quy định về tội danh "Giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông đường bộ" theo Điều 264 mà bị can Đinh Công Thành vừa bị khởi tố.

Trao đổi với PV Dân Việt, luật gia Nguyễn Thị Quỳnh Thơ (Văn phòng luật sư Interla) cho biết, giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển các phương tiện giao thông đường bộ là hành vi giao phương tiện giao thông đường bộ cho người không có giấy phép hoặc bằng lái xe hoặc không đủ các điều kiện khác theo quy định của pháp luật.

Tội phạm xâm phạm các quy định của nhà nước về an toàn giao thông đường bộ, những quy định nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe của con người, gây thiệt hại cho tài sản của nhà nước, tổ chức hay công dân, làm ảnh hưởng đến sự hoạt động bình thường của giao thông đường bộ.

Bà Thơ cho biết, hành vi được biểu hiện ở việc người chủ sở hữu, quản lý phương tiện tham gia giao thông đường bộ giao cho người không có giấy phép lái xe hoặc người đang trong tình trạng có sử dụng rượu, bia mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định hoặc có sử dụng chất ma túy hoặc các chất kích thích mạnh khác hoặc không đủ các điều kiện khác theo quy định của pháp luật điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Hậu quả là cấu thành bắt buộc của tội phạm này, gồm: Làm chết người; Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 1 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên.

Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 2 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%; Gây thiệt hại về tài sản từ 100 đến dưới 500 trệu đồng.

Theo vị luật gia, lỗi của người phạm tội giao xe cho người không đủ điều kiện điểu khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ là lỗi vô ý.

Đối với tội phạm này, người phạm tội tuy thấy trước hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ có thể gây ra hậu quả nguy hại cho xã hội nhưng cho rằng hậu quả đó sẽ không xảy ra hoặc có thể ngăn ngừa được hoặc người phạm tội không thấy trước hành vi đó có thể gây ra hậu quả nguy hại cho xã hội, mặc dù phải thấy trước và có thể thấy trước hậu quả đó.

Có 3 khung hình phạt đối với tội danh trên, tương ứng với 3 khoản được quy định trong Điều 264 Bộ luật hình sự.

Khung hình phạt thấp nhất (khoản 1) là phạt tiền từ 10 đến 50 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm.

Khung hình phạt thứ hai (khoản 2) là phạt tiền từ 50 đến 200 triệu đồng hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Khung hình phạt cao nhất (khoản 3) là phạt tù từ 2 đến 7 năm.