Theo Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường, luật sư có quyền kiến nghị với cơ quan tố tụng về áp dụng pháp luật, xác định tội danh và đề nghị mức hình phạt, đề nghị về mức bồi thường thiệt hại dân sự... dù cáo trạng đã được ban hành.

Trong vụ án này, luật sư hoàn toàn có quyền đề nghị với Viện kiểm sát xem xét lại bản cáo trạng để truy tố bị can Nguyễn Kim Trung Thái về tội "giết người", trong trường hợp kết quả điều tra có những căn cứ cho thấy bị can Thái biết bị can Trang thực hiện hành vi giết người.

Về nguyên tắc, tòa án chỉ được xét xử đối với những tội danh mà Viện kiểm sát truy tố. Tòa án có thể xét xử với tội danh khác nhưng phải nhẹ hơn tội danh Viện kiểm sát đã truy tố. Trường hợp Viện KSND TP.HXCM truy tố bị can Thái về tội "hành hạ người khác", tòa án không thể xét xử bị cáo Thái về tội "giết người".

Tuy nhiên, trong quá trình nghiên cứu hồ sơ vụ án hoặc qua quá trình xét hỏi, tranh tụng tại phiên tòa, nếu có căn cứ cho thấy Thái có hành vi thể hiện vai trò đồng phạm cùng với Trang về tội "giết người", tòa án sẽ trả hồ sơ để điều tra bổ sung, yêu cầu Viện kiểm sát và cơ quan điều tra làm rõ hành vi có dấu hiệu đồng phạm để chuyển tội danh.