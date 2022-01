Vụ bé gái rơi từ chung cư tầng 28: Loại trừ khả năng đang ngủ rơi xuống từ cửa sổ thông gió?

Dãy căn hộ nơi bé Đ.T.M.V (SN 2009, ngụ tầng 28 của chung cư) rơi xuống đất. Ảnh: Hoàng Minh

Trưa ngày 3/1, phóng viên Dân Việt đã có mặt tại hiện trường khu chung cư Palm Heights (phường An Phú, TP.Thủ Đức). Tại đây, khi liên hệ với Ban quản lý chung cư, một người trả lời qua điện thoại bảo rằng: "Đang bận họp và hẹn sẽ trả lời phỏng vấn sau".

"Báo đăng lọt cửa sổ luồn thông gió là sai, có khả năng cao rớt ở cửa sổ hoặc ban công chứ ở cửa sổ luồn thông gió là không thể chỉ có hành động trèo ra mới rớt xuống", một người dân sống cùng khu chung cư của nạn nhân cho hay.

Người này cho biết thêm, bé gái này 13 tuổi ở với mẹ và mới thuê cách đây 1 tháng. Sau thời gian rơi 1 tiếng đồng hồ sau mới tìm ra thân nhân.

Một người đàn ông ở đối diện căn hộ nơi nạn nhân rơi xuống nói: "Cửa sổ thông gió chung cư luôn luôn khép hờ (mở phân nữa) và không mở rộng ra được chính vì thế khả năng rơi xuống từ của sổ thông gió là không thể. Nếu nói rơi từ cửa thông gió xuống thì trước tiên phải tìm cách chui ra mới rơi xuống được còn nói đang ngủ mà rơi xuống là không hợp lý".

Phóng viên đã cố gắng liên hệ với công an khu vực thì nhận được câu trả lời: "Chờ kết luận điều tra".

Nơi phát hiện nạn nhân Đ.T.M.V (SN 2009, ngụ tầng 28 của chung cư) rơi xuống đất. Ảnh: NDCC

Khoảng 21 giờ ngày 2/1, người dân đang đi lại dưới khuôn viên sân của chung cư Palm Heights (phường An Phú, TP.Thủ Đức, TP.HCM) thì nghe tiếng hét lớn trên cao và sau đó là một bé gái rơi xuống đất, tử vong.

Nhận thông tin, Công an phường An Phú và Công an TP.Thủ Đức đã đến khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.

Danh tính nạn nhân được xác định là em Đ.T.M.V (SN 2009), ngụ tầng 28 của chung cư này.

Được biết, em V sống với mẹ ở căn hộ nói trên, thời điểm xảy ra vụ việc người mẹ đang đi tập thể dục.

Bước đầu,, công an nhận định có khả năng em V nằm trên giường sau đó bị lọt qua cửa thông gió ngay bên cạnh giường ngủ rồi rơi xuống đất.

Tới 1 giờ sáng nay (3/1), công tác khám nghiệm mới hoàn tất, thi thể nạn nhân được chuyển về nhà xác bệnh viện.

Lúc 16 giờ kém 15 chiều 3/1, đại diện Công an TP. Thủ Đức (TP.HCM) cho biết, cửa sổ nơi nạn nhân đang ngủ không có song chắn bảo vệ. Nhiều khả năng đang ngủ bị lăn xuống chứ không phải rơi từ cửa sổ thông gió. "Chúng tôi đang tiếp tục điều tra nguyên nhân và sẽ thông tin đến báo chí", vị này nói.

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.