Vụ bé trai 11 tuổi bị sát hại ở Nam Định: Nghi phạm là người câm điếc, có quen biết gia đình nạn nhân

Như Dân Việt đã thông tin: Liên quan đến vụ bé trai 11 tuổi bị sát hại, ngày 25/4, một lãnh đạo Công an huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định cho biết, đơn vị đã triệu tập người đàn ông được xác định là nghi can (cùng trú huyện Ý Yên) đến trụ sở làm việc để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ án mạng.

Theo vị lãnh đạo này, khoảng 11h30 ngày 24/4, cháu T (trú thôn Trực Mỹ, xã Yên Cường, huyện Ý Yên) trở về nhà. Lúc này, cháu T phát hiện nước chảy ra từ trong nhà tắm nên vào tắt nước thì thấy em trai ruột (SN 2010) đã tử vong trong tư thế mặt úp trong chậu nước.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã đến hiện trường và phát hiện có nhiều điểm bất thường trong sự việc nên đã báo cáo lên Công an huyện Ý Yên và Công an tỉnh Nam Định.

Khu vực nhà nạn nhân. Nguồn: Công Lý

Thông tin từ Dân Trí: Ban đầu, cơ quan chức năng tập trung xem xét hai khả năng đó là: Nạn nhân có thể bị đột tử hoặc điện giật do sử dụng bình nóng lạnh không đảm bảo an toàn. Tuy vậy, khi kiểm tra trên cơ thể nạn nhân, công an phát hiện ở phần cổ có vết bầm tím. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy đây là vụ án mạng.



Qua khám nghiệm hiện trường, lực lượng công an còn phát hiện két sắt của gia đình nạn nhân đã bị mở và lấy mất 16 triệu đồng. Cơ quan chức năng xác định đây là vụ án giết người cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng nên tiến hành khoanh vùng, truy bắt đối tượng nghi vấn. Bước đầu, công an đã tạm giữ 1 nghi phạm là người địa phương.

Lãnh đạo UBND xã Yên Cường cho biết, nghi phạm là người bị câm điếc, thuộc diện bị di chứng chất độc da cam và có quen biết với gia đình bị hại. Biết gia đình nạn nhân có tiền trong két sắt, bố mẹ nạn nhân thường xuyên đi làm vắng nhà nên đối tượng đã đột nhập lấy trộm. Khi bị nạn nhân phát hiện, nghi phạm đã ra tay sát hại cháu bé.

Trước khi xảy ra sự việc đau lòng trên, gia đình anh H (bố đẻ nạn nhân) bị mất 1 con chó trông nhà. Cảm thấy bất thường nên anh H đã mang hầu hết số tiền trong két đi gửi ngân hàng, chỉ để lại 17 triệu đồng trong két sắt.

Được biết, gia đình anh H có 4 người con, bé trai bị sát hại là con trai duy nhất.

Vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.