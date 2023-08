Vụ bé trai 3 tháng tuổi bị bạo hành tử vong ở Bà Rịa Vũng Tàu: Khởi tố gã "chồng hờ"

Tối 18/8, Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu xác nhận đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Minh Phụng (19 tuổi, ngụ huyện Long Điền) về hành vi giết người.

Cũng trong tối cùng ngày, Công an Bà Rịa Vũng Tàu cũng đã có báo cáo chính thức về vụ án đang gây phẫn nộ dư luận xảy ra tại huyện Long Điền.

Đối tượng Nguyễn Minh Phụng tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Theo báo cáo, vào khoảng 8h sáng 16/8, Công an huyện Long Điền nhận được thông tin về việc 1 bé trai chết chưa rõ nguyên nhân nhân vào ngày 15/8 tại nhà thuộc khu phố Long Nguyên, thị trấn Long Điền.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Long Điền đã phối hợp cùng Viện Kiểm sát nhân dân huyện tiến hành khám nghiệm hiện trường và tiến hành các hoạt động điều tra ban đầu.

Qua đó, xác định nạn nhân tử vong là bé trai (3 tháng tuổi, chưa đăng ký khai sinh, tên thường gọi là Bo), là con trai của chị T.H.B.L. (15 tuổi, quê huyện Vĩnh Thanh, TP.Cần Thơ). Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng nhận thấy bé Bo tử vong có dấu hiệu bất thường nên Công an huyện Long Điền đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu khám nghiệm tử thi nạn nhân. Kết quả cho thấy cháu bé tử vong là do chấn thương sọ não có tác động ngoại lực.

Qua xác minh, điều tra, trước đó chị T.H.B.L có quan hệ tình cảm với 1 nam thanh niên 25 tuổi ngụ huyện Đất Đỏ dẫn đến mang thai bé Bo. Tuy nhiên đến ngày 17/10/2022, nam thanh niên này bị bắt vì liên quan đến ma túy.

Sau đó, thông qua mạng xã hội, Phụng quen và nảy sinh tình cảm với L. nên đến đầu tháng 5/2023 đã đưa chị L. (lúc này đang mang thai bé Bo) về nhà tại khu phố Long Nguyên, thị trấn Long Điền chung sống như vợ chồng.

Đến ngày 20/5, chị L. hạ sinh bé Bo tại bệnh viện Bà Rịa. Tuy nhiên, từ lúc sinh bé Bo đến nay đã có 2 lần L. đưa con trai vào bệnh viện chữa trị do thương tích.

Căn phòng ngủ nơi xảy ra vụ việc khiến bé trai 3 tháng tuổi tử vong.

Vào khoảng 11h trưa 15/8, giữa chị L. và Phụng xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã lớn tiếng trong phòng ngủ. Do đó, bé Bo khóc liên tục, Phụng tức giận dùng tay đánh mạnh vào vùng trán rồi bóp mặt cháu Bo lắc qua, lắc lại.

Sau khi thấy bé Bo ngất, chị L. và Phụng mới đưa cháu đến bệnh viện Bà Rịa cấp cứu nhưng bệnh viện xác nhận bé đã tử vong trước khi vào bệnh viện.

Hiện Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đang tiếp tục khẩn trương điều tra, củng cố hồ sơ vụ án.