Ngày 2/4, Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương cho biết đang điều tra vụ việc bé trai 8 tháng tuổi tử vong bất thường trên địa bàn phường Thới Hòa. Nạn nhân là cháu N.H.T (SN 2023).



Bé trai 8 tháng tuổi tử vong sau khi gửi cơ sở giữ trẻ tự phát

Bé trai tử vong sau khi bị V dùng tay, cây gỗ đánh. Ảnh: A.X.

Căn nhà nơi bà H thuê ở, đồng thời giữ trẻ thuê. Ảnh: A.X.

Theo điều tra ban đầu, bà Trần Thị T.H (SN 1989) sống cùng chồng, con gái là Lê Trần T.V (SN 2008, cùng ngụ tỉnh Kiên Giang). Bà H làm nghề giữ trẻ thuê từ giữa năm 2023 đến nay tại căn nhà ở đường DJ4, phường Thới Hòa.

Từ tháng 3/2024, vợ chồng chị N (SN 2003, quê Hậu Giang) gửi 2 người con cho bà H giữ, trong đó có cháu T với giá 4,5 triệu đồng/ tháng, giữ cả ngày lẫn đêm.

Ngày 25/3, bà H kêu con gái là V giữ cháu T. Trong lúc giữ vì thấy cháu T khóc nên thiếu nữ V dùng tay, cây gỗ đánh vào bụng, lưng và tay của bé.

Đến chiều 30/3, bà H tiếp tục đưa cháu T lên phòng cho V giữ. Lúc này cháu T khóc nên V ném cháu bé xuống nền nhà, sau đó đá mạnh 2 cái vào bên hông của cháu T.

Vài phút sau, thấy cháu T nằm im không cử động, V gọi cho bà H, đồng thời đưa bé đi cấp cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong.

Nhận tin báo, Công an thị xã Bến Cát đã có mặt tại hiện trường, lấy lời khai của V để làm rõ. Tại cơ quan công an, V khai nhận do trong lúc giữ các bé, thấy T khóc nên bực tức, dùng tay, cây gỗ đánh vào bụng, hông của cháu T.

Công an thị xã Bến Cát cho hay, vụ việc có dấu hiệu của tội giết người nên đang củng cố hồ sơ, xử lý đồng thời chuyển Công an tỉnh Bình Dương để điều tra, làm rõ.