Vụ bị cáo lên cơn co giật tại toà: Y án phạt cải tạo không giam giữ với 3 chị em

Tại phiên toà, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố giữ quyền công tố tại toà giữ nguyên quan điểm truy tổ, xét xử của cấp sơ thẩm, khẳng định 3 bị cáo Đỗ Thị Thu, Đỗ Thị Thuỷ, Đỗ Thị Hiền phạm tội cố ý làm hư hỏng tài sản theo quy định tại khoản 1, điều 178 Bộ Luật hình sự và đề nghị Hội đồng xét xử bác đơn kháng cáo của các bị cáo.

Các bị cáo và các luật sư bào chữa cho các bị cáo vẫn cho rằng 3 chị em Thu, Thuỷ, Hiền không phạm tội cố ý làm hư hỏng tài sản.

Các bị cáo Thu, Thuỷ, Hiền tiếp tục kêu oan và đề nghị Hội đồng xét xử xem xét để đưa ra bản án đúng pháp luật lấy lại lòng tin của nhân dân.

Cả ba bị cáo trước sau như một, đều khẳng định việc họ tháo dỡ các tấm tôn hàng rào của Công ty Cổ phần xây dựng số 15 Vinaconex chỉ với mục đích là để lấy lối vào khu đất của gia đình phía bên trong để bảo vệ đất, giữ nguyên hiện trạng chờ các cơ quan chức năng của thành phố giải quyết vấn đề bồi thường khi thu hồi đất và canh tác, bảo vệ cây cối, hoa màu, ngoài ra không có mục đích làm hư hỏng tài sản. Diện tích đất đó, theo các bị cáo là đất của cha ông họ đã có từ lâu đời, để lại cho các con cháu, trong đó các bị cáo sử dụng để ở, trồng cây từ nhiều năm trước.

Ba chị em Đỗ Thị Thuỷ, Đỗ Thị Thu, Đỗ Thị Hiền tại Toà án Hải Phòng. Ảnh: VTH

Trong hồ sơ vụ án cũng đều thể hiện, năm 2003, khi nhà nước thu hồi đất giao cho dự án, trong danh sách bồi thường có tên của chú ruột bị cáo là ông Đỗ Văn Cần.

Tại văn bản chia tách phần đất của gia đình cho từng người có sự xác nhận, đóng dấu của UBND phường Vạn Hương và chủ đầu tư, bị cáo Thu được hưởng 360m3 vật lập. Theo biên bản chia tách nói trên thì phần bị cáo Thu được hưởng 360m2, tương đương 360m3 đất vật lập và được bồi thường số tiền 5,4 triệu đồng. Số tiền này cho đến nay bị cáo Thu vẫn chưa nhận.

Các bị cáo Hiền và Thuỷ cho rằng, sở dĩ chỉ có tên bị cáo Thu là do hai bị cáo uỷ quyền cho bị cáo Thu đứng đại diện liên hệ với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng để đòi hỏi quyền lợi cho cả ba chị em.

Các luật sư bào chữa cho ba bị cáo vẫn giữ quan điểm cho rằng, việc các cơ quan điều tra, truy tố cộng dồn kết quả của 5 lần chị em các bị cáo tháo dỡ các tấm tôn để có số thiệt hại hơn 4 triệu đồng làm căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự 3 bị cáo là không đúng quy định về hành vi phạm tội có tính liên tục. Bởi lẽ, theo các luật sư, phạm tội có tính liên tục, kế tiếp về mặt thời gian theo quy định tại thông tư liên tịch số 02/2001/ TTLT-TANDTC-VKSNDTC- BCA- BTP thì phải là hành vi phạm tội diễn ra liên tiếp nhau trong thời gian rất ngắn. Còn trong vụ án này, thời gian các bị cáo tiến hành việc tháo dỡ hàng rào diển ra không liên tục, có khoảng cách hàng tháng, và nhiều ngày. Do đó, không thể cộng dồn thiệt hại của từng lần để làm kết quả chung định tội cho các bị cáo.

Theo kết quả giám định thì mỗi lần tháo dỡ như vậy đều gây thiệt hại dưới 2 triệu đồng (dưới mức quy định tối thiểu để truy cứu trách nhiệm hình sự), do vậy đều không cấu thành tội cố ý làm hư hỏng tài sản.

Chị Đỗ Thị Thuỷ và Đỗ Thị Hiền trước hàng rào của Công ty CP xây dựng số 15 Vinaconex đang rào phần đất mà gia đình chị chưa nhận bồi thường. Ảnh: VTH

Các luật sư còn cho rằng, quá trình điều tra, thu thập chứng cứ của vụ án, cơ quan điều tra chưa tuân thủ đúng quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự, có dấu hiệu vi phạm tố tụng, ví dụ như không lập biên bản thu giữ tang vật, do đó, chưa đủ cơ sở vững chắc để khẳng định 20 tấm tôn được đem đi giám định và định giá gây thiệt hại hơn 4,2 triệu đồng (tình tiết định tội các bị cáo) là vật chứng của vụ án, do các bị cáo gây thiệt hại; nguồn chứng cứ không hợp pháp bởi lẽ, trong hồ sơ vụ án ghi các clip do ông Lê Đức Quế (trước là nhân viên bảo vệ của Công ty Cổ phần xây dựng số 15 Vinaconex) được phân công quay chụp và giao nộp cho công an.

Tuy nhiên, tại phiên toà sơ thẩm cũng như tại phiên toà phúc thẩm, nhân chứng Lê Đức Quế nhiều lần khẳng định ông không được giao nhiệm vụ quay video ghi nhận hình ảnh phá dỡ hàng rào nhưng lại xuất hiện lời khai cho rằng ông là người quay video-clip, ông cũng không là người giao nộp các video này cho cơ quan điều tra. Đặc biệt, ông luôn khẳng định chưa lần nào được cơ quan công an mời làm việc và chưa từng làm việc với bất cứ điều tra viên nào, nhưng trong hồ sơ lại có tới 2 biên bản ghi lời khai của ông làm việc tại với điều tra viên.

Trước lời khai của ông Lê Đức Quế, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng nêu ý kiến đề nghị Hội đồng xét xử tạm ngừng phiên toà để triệu tập thêm các nhân chứng khác để làm rõ thêm dấu hiệu làm sai lệch hồ sơ vụ án nhưng yêu cầu này đã không được chấp nhận.

Kết thúc phần tranh tụng, khi nói lời cuối cùng, cả ba bị cáo vẫn khẳng định mình vô tội và kính mong Hội đồng xét xử đưa ra một bản án công minh, đúng pháp luật.

Sau khi nghị án, Hội đồng Xét xử đã quyết định bác yêu cầu kháng cáo của các bị cáo, giữ nguyên án sơ thẩm. Theo đó, các bị cáo Đỗ Thị Thu, Đỗ Thị Thuỷ, Đỗ Thị Hiền bị tuyên giữ nguyên mức án với hình phạt cải tạo không giam giữ từ 9 đến 12 tháng.

Trao đổi với PV Dân Việt sau phiên toà, bà Đỗ Thị Thuỷ cho biết, chị em bà sẽ tiếp tục có đơn đề nghị xem xét lại vụ án ở cấp cao hơn.