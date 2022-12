Vụ buôn lậu xăng dầu: Vì sao cựu đại tá Nguyễn Thế Anh không còn kêu oan tội nhận hối lộ?

Cụ thể, trong vụ buôn lậu 200 triệu lít xăng dầu từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ, sau phiên tòa sơ thẩm có 9 bị cáo kháng cáo, trong đó nhiều người xin giảm nhẹ hình phạt, còn 2 bị cáo Nguyễn Thế Anh và Nguyễn Văn An (cháu ruột Nguyễn Thế Anh) kháng cáo kêu oan.

Hai bị cáo này cho rằng họ không phạm tội "Nhận hối lộ" và "tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép"; đề nghị Tòa án Quân sự Trung ương đánh giá lại vụ án, xem xét lại các lời khai và các tài liệu, chứng cứ tại phiên tòa sơ thẩm.

Bị cáo Nguyễn Thế Anh bị tòa sơ thẩm tuyên tù chung thân về tội "Nhận hối lộ" và 2 năm tù về tội "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép", tổng hợp tù chung thân; bị cáo Nguyễn Văn An bị phạt 15 năm tù về tội "Nhận hối lộ".

Cựu đại tá Nguyễn Thế Anh thay đổi kháng cáo ở phiên phúc thẩm, bị cáo này không còn kêu oan nữa. Ảnh: Trọng Đức

Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay, trình bày trước Hội đồng xét xử, cựu đại tá Nguyễn Thế Anh cho biết, ông này đã suy nghĩ nhiều sau phiên sơ thẩm.

Theo đó, bị cáo Nguyễn Thế Anh thừa nhận có nhận số tiền là quà của Phan Thanh Hữu ("trùm" buôn lậu) gửi cho Nguyễn Văn An, An sau đó đưa cho mình.

"Bị cáo thấy rằng bị cáo kêu oan là do lúc đó bị cáo rất hoang mang, nhận án cao nên viết đơn như vậy có phần chưa chính xác. Xin tòa xem xét lại tội nhận hối lộ, có phạm tội hay không để bị cáo được tâm phục khẩu phục" – bị cáo Nguyễn Thế Anh nói.

Khẳng định lại một lần nữa trước tòa, Nguyễn Thế Anh nói mình có nhận quà bằng tiền từ Hữu là sai quy định và thay đổi kháng cáo. Nguyễn Thế Anh không kêu oan nữa mà xin giảm nhẹ hình phạt, xin xem xét cho tội danh "Nhận hối lộ".

Lý do được đưa ra theo vị cựu đại tá này là tòa sơ thẩm quy kết Nguyễn Thế Anh nhận số tiền lớn, bị cáo này nói không nhận được số tiền như vậy.

Sau phiên sơ thẩm của vụ án buôn lậu 200 triệu lít xăng dầu, có 9 bị cáo kháng cáo. Ảnh: Trọng Đức

"Bị cáo không bao giờ nhận quá số lượng 560 nghìn đô và 6,2 tỷ là không chính xác. Thừa nhận có nhận tiền nhưng không phải như vậy" – cựu Chỉ huy trưởng Biên phòng Kiên Giang nói.

Với người cháu ruột của bị cáo Nguyễn Thế Anh là Nguyễn Văn An, đứng trước tòa An cũng cho biết trước đây viết đơn kháng cáo kêu oan, tuy nhiên thời điểm này nghĩ lại, An nói bản thân lúc đó hoang mang, giờ nhận ra việc nhận tiền là sự thật.

Cháu ruột cựu đại tá Nguyễn Thế Anh cũng cho rằng số lượng tiền nhận như quy kết là không đúng, xin xem xét lại tội danh "Nhận hối lộ".

Bản án sơ thẩm nêu, năm 2019, Phan Thanh Hữu cùng cựu đại tá Phùng Danh Thoại và một số người góp gần 54 tỷ đồng để buôn lậu xăng dầu từ Singapore về Việt Nam tiêu thụ.

Hữu biết ông Lê Văn Minh là Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, quản lý vùng biển một số tỉnh nên nhờ ông Minh giúp đỡ trong quá trình buôn lậu xăng.

Sau đó, ông Lê Văn Minh trực tiếp nhận và thông qua vợ, con để nhận của Phan Thanh Hữu tổng số tiền 6,9 tỷ đồng nhằm tạo điều kiện giúp đỡ, bảo kê cho hoạt động buôn lậu xăng dầu.

Đầu năm 2020, Hữu thông quan ông Minh để làm quen với cựu thiếu tướng Lê Xuân Thanh. Được ông Thanh đồng ý, từ tháng 3/2020 đến tháng 1/2021, bị can Hữu đã giao 1,8 tỷ đồng cho con trai là Phan Lê Hoàng Anh để đưa cho bà Xuân (vợ ông Thanh).