Vụ cấp biển số ô tô đẹp: Cựu Trưởng phòng CSGT An Giang bị tuyên 2 năm tù giam

Bị cáo Nguyễn Bá Quận, cựu Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh An Giang bị xác định đã chỉ đạo cấp 5.056 biển số xe đẹp theo ý muốn, bị TAND tỉnh An Giang tuyên phạt 2 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”