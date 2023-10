Vụ hơn 5 nghìn biển số đẹp bị cấp sai ở An Giang: Các biển số có bị thu hồi?

Bộ Công an từng hai lần chỉ đạo chấn chỉnh sai phạm cấp biển số đẹp ở An Giang

TAND tỉnh An Giang đang xét xử vụ cựu Trưởng phòng CSGT (PC08) Công an tỉnh An Giang Nguyễn Bá Quận cùng các thuộc cấp lợi dụng chức vụ quyền hạn cấp sai hàng ngàn biển số đẹp.

Ông Nguyễn Bá Quận tại phiên tòa ngày 7/10. Ảnh: Nguyễn Khánh

Theo cáo trạng, từ năm 2012, PC08 Công an tỉnh An Giang được Cục CSGT Bộ Công an cài đặt, hướng dẫn sử dụng hệ thống đăng ký, quản lý, cấp biển kiểm soát phương tiện giao thông cơ giới bằng hình thức bấm, nhận số ngẫu nhiên.

Phòng được cấp 11 tài khoản quyền cán bộ và 4 tài khoản quyền lãnh đạo để thực hiện việc cấp biển số cho người dân. Ông Quận và một số Phó phòng được cấp tài khoản quyền lãnh đạo, dùng sửa chữa thao tác nhập dữ liệu sai của cán bộ.

Tại phiên tòa, chủ tọa nhắc đến hai công điện của Bộ Công gửi Ban giám đốc Công an tỉnh An Giang liên quan việc cấp biển số sai pháp luật.

Cụ thể, năm 2017, khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, Bộ công an đã có công điện đầu tiên yêu cầu lãnh đạo công an tỉnh chỉ đạo chấn chỉnh, song sai phạm vẫn tiếp diễn. Tháng 7 năm sau, Bộ tiếp tục có công điện lần hai yêu cầu nghiêm khắc thực hiện.

Sau đó, lãnh đạo Công an tỉnh An Giang chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phải thực hiện nghiêm nhưng 4 bị cáo "vẫn ngoan cố vi phạm, can thiệp cấp biển số". Cục CSGT sau đó báo cáo Bộ Công an thanh tra.

Cáo trạng cáo buộc, tổng cộng các bị cáo đã cấp sai quy định 5.056 biển số, gồm 4.175 biển số cấp bằng cách hoán đổi; 881 biển số cấp bằng cách nhập dữ liệu cũ lấy biển số trực tiếp sai quy định.

Biển số đẹp cấp sai sẽ bị thu hồi

Trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, trong vụ việc này, hành vi vi phạm của các bị cáo diễn ra liên tục, kéo dài, tính chất nghiêm trọng.

Mặc dù đã được cơ quan chức năng quán triệt, nhắc nhở, cảnh báo nhưng các bị cáo vẫn tiếp tục lợi dụng chức vụ quyền hạn để thực hiện hành vi trái pháp luật, cấp biển số xe cho bản thân, người thân…trái quy định pháp luật.

Theo ông Cường, trong vụ án này, để buộc tội đối với các bị cáo, cơ quan tố tụng sẽ làm rõ chức vụ quyền hạn của các bị cáo. Đồng thời làm rõ quy trình thủ tục cấp biển số xe để đảm bảo tính khách quan, công bằng, hợp lý.

Sẽ chứng minh các bị cáo là người có chức vụ quyền hạn nhưng đã vì vụ lợi mà làm trái công vụ, gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước thì sẽ xử lý về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo Điều 356 Bộ luật hình sự.

Ngoài ra, cơ quan tố tụng sẽ xác định thiệt hại đã gây ra đối với Nhà nước và xã hội để làm cơ sở buộc tội cũng như là cơ sở để xác định khung hình phạt có thể áp dụng trong trường hợp này.

Vị chuyên gia cho rằng, hiện nay biển số xe đã được sử dụng để đấu giá công khai, nhằm tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước, đáp ứng nhu cầu sử dụng biển số xe đẹp của người dân.

Bởi vậy, nếu không xử lý kịp thời, hành vi của các bị cáo sẽ gây bất công bằng, bất bình đẳng, gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước và gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Do thủ tục đăng ký xe, cấp biển số xe không đúng quy định nên các thủ tục này bị sẽ hủy bỏ và các biển số xe đó sẽ bị thu hồi vào biển kho số của Nhà nước.

Cơ quan chức năng sẽ yêu cầu các chủ xe này phải thực hiện thủ tục đăng ký lại như đăng ký lần đầu để có biển số mới theo quy định hiện hành.

Về nguyên tắc thủ tục hành chính không đúng pháp luật, bị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền kết luận là sai phạm, thủ tục đó sẽ bị hủy bỏ. Nếu hành vi vi phạm đến mức xử lý hình sự sẽ bị xử lý hình sự.

"Được biết, các chủ phương tiện khai đã xin được biển số đẹp nhờ quen biết ông Quận và một số cán bộ, hoặc phải chi 1 đến 50 triệu đồng thông qua "cò làm biển số". Công an An Giang đã tách hành vi này thành vụ án Đưa hối lộ, Môi giới hối lộ để điều tra riêng.

Vì thế, nếu có hành vi đưa hối lộ để có biển số đẹp, các chủ phương tiện có thể bị xử lý về tội đưa hối lộ" – ông Cường thông tin.