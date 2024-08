Cà Mau: Một phiên đấu giá tài sản nhưng có đến hai biên bản với nội dung khác nhau

Điều "bất thường" của phiên đấu giá do Công ty đấu giá Thanh Bình thực hiện là cùng phiên đấu giá tài sản, nhưng có 2 biên bản với nội dung khác nhau - trong ảnh: Biên bản đấu giá thứ nhất (ảnh trái, phần bôi đậm) và biên bản đấu giá thứ hai (ảnh phải) có nội dung khác nhau. Ảnh: An An