Vụ cha dượng đánh đập dã man bé trai ở tỉnh Bình Phước: Đại diện Công an TP.Đồng Xoài nói gì?

Ngày 12/3, Dân Việt đã đưa tin: "Bình Phước: Công an vào cuộc điều tra vụ cha dượng đánh đập dã man bé trai 9 tuổi". Xuất phát từ mạng xã hội, xuất hiện một clip dài khoảng 2 phút, thể hiện một người đàn ông đánh đập dã man một bé trai. Đoạn clip gây phẫn nộ trong cộng đồng dư luận trên cả nước.



Cùng ngày, công an địa phương đã khẩn trương xác minh sự vụ trên. Trưa 12/3, Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an TP.Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đã phối hợp với Công an phường Tân Thiện, TP.Đồng Xoài, bắt giữ đối tượng đánh đập bé trai trong clip. Sự việc được xác định xảy ra tại phường Tân Thiện vào ngày 8/3/2024.

Đối tượng Lê Đức Thắng đang làm việc với điều tra viên, tại Công an TP.Đồng Xoài. Ảnh: C.A.Đ.X

Lúc đó, người mẹ không có nhà, người đàn ông trong clip là cha dượng cháu bé đã liên tục dùng tay, chân đánh, đạp vào người, vào đầu cháu bé… Tới khi người mẹ về nhà, thấy con bị thương, bà đã đưa con đi cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước.

Ngày 13/3, thiếu tá Ngô Văn Thuấn - Phó đội trưởng Đội cảnh sát hình sự, Công an TP.Đồng Xoài - cho biết: Về vụ việc này, đại tá Lâm Văn Long - Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Phước, kiêm Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra (thuộc Công an tỉnh Bình Phước) và Ban lãnh đạo Công an TP.Đồng Xoài, đã chỉ đạo quyết liệt, phải làm đến cùng.

Đội cảnh sát hình sự đã cùng Công an phường Tân Thiện xác minh, mời đối tượng Lê Đức Thắng (cha dượng) lên làm việc. Thắng đã khai nhận có dùng tay, chân, chày giã đánh cháu Lê Tấn A. (sinh năm 2015, học sinh lớp 3 - Trường Tiểu học Tân Thiện). Điều đáng nói, cháu Lê Tấn A. là con trai riêng của bà Đặng Thị H. - vợ của Lê Đức Thắng.

Lê Đức Thắng đã thừa nhận hành vi bạo hành, đánh đập bé Lê Tấn A.. Ảnh: C.A.Đ.X

Tại cơ quan điều tra, đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Theo lời khai của đối tượng, do cháu bé thường xuyên lén lấy điện thoại nghịch ngợm nên đối tượng đã không giữ được bình tĩnh và ra tay đánh đập cháu bé. Đối tượng cũng khai nhận trước đó đã thường xuyên có một số hành vi đánh đập vì cháu không nghe lời.

Thắng khai nhận: "Giận cháu nói không nghe, nói không được xài điện thoại, cháu cứ lấy điện thoại tải game về chơi, lúc đó xỉn, sáng dậy mới thấy hối hận thì cũng muộn màng rồi".

Hình ảnh cắt ra từ clip cho thấy Lê Đức Thắng dùng chân đá vào người bé A..

Theo thiếu tá Ngô Văn Thuấn: Hiện tại, đối tượng đang bị Công an TP.Đồng Xoài tạm giữ hình sự. Cơ quan cảnh sát điều tra – Công an TP.Đồng Xoài đang tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng này và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

"Sau khi đối tượng Lê Đức Thắng được đưa về đây và các trinh sát, điều tra viên khai thác, đối tượng đã khai nhận hành vi. Bước tiếp theo, Cơ quan cảnh sát điều tra sẽ thực hiện theo quy định của Luật Tố tụng hình sự, tiến hành xác minh vụ việc có dấu hiệu phạm tội hình sự, trưng cầu giám định cháu Lê Tấn A.. Đồng thời, căn cứ vào những quy định của Bộ luật Hình sự, để cùng thống nhất với Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đồng Xoài, cùng báo cáo, rồi sau đó sẽ tiến hành xử lý về tội danh đúng theo quy định", thiếu tá Thuấn cho biết.

Với sự vào cuộc kịp thời của cơ quan công an đã nhanh chóng ngăn chặn những diễn biến tiếp theo của vụ việc, không để những sự cố đáng tiếc có thể xảy ra.

Từ vụ việc trên, thiếu tá Ngô Văn Thuấn nói: "Chúng tôi khuyến cáo người dân khi nhận thấy trẻ có dấu hiệu bị bạo hành, cần báo ngay cho cơ quan chức năng để có biện pháp xử lý kịp thời. Sớm ngăn chặn các hành vi phạm tội, không để cho sự cố đáng tiếc xảy ra gây ảnh hưởng đến tinh thần, sức khoẻ và nghiêm trọng hơn là tính mạng của trẻ em".

Được biết, sau sự vụ trên, bé Lê Tấn A. đã được bệnh viện cho về nhà theo dõi, uống thuốc điều trị vết sưng bầm... Bà Đặng Thị H. tạm đưa con lánh sang ở một nhà trọ để ổn định tinh thần. Trong những ngày qua, các tổ chức, đơn vị của chính quyền, đoàn thể cũng tổ chức đoàn xuống thăm hỏi, động viên và gửi những phần quà cho cháu A. trong thời gian nằm dưỡng thương.