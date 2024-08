Bộ VHTTDL: Thông tin cháo lươn Nghệ An được công nhận di sản phi vật thể là xuyên tạc, sai sự thật Vụ cháo lươn Nghệ An được công nhận di sản phi vật thể, Bộ Văn hóa đề nghị Bộ Công an vào cuộc

Chiều 14/8, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có văn bản gửi Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị xử lý thông tin xuyên tạc, sai sự thật về việc cháo lươn được công nhận di sản văn hóa phi vật thể.