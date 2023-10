Liên quan đến vụ rừng keo, tràm hơn 3.000 cây của lão nông ở Nghệ An nghi bị kẻ xấu chặt hạ, ông Nguyễn Thành Tâm - Chủ tịch UBND xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An cho biết, những ngày qua cơ quan công an đã về địa phương thu thập thông tin, xác minh bản đồ, lâm bạ, hiện trường vụ việc để phục vụ công tác điều tra làm rõ.



Sau khi xác minh địa giới hành chính, rừng keo nơi xảy ra sự việc được xác định thuộc địa bàn xã Quỳnh Trang, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An. Ảnh: N.T

Trong khi đó, lãnh đạo Công an thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An xác nhận, hiện đơn vị này đang xác minh làm rõ thông tin phản ánh của một đối tượng (trú tại xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) nghi bị chặt phá rừng keo, tràm với hơn 3000 cây. Khu vực rừng nơi xảy ra sự việc trên địa bàn xã Quỳnh Trang thị xã Hoàng Mai, Nghệ An.

Những cây keo, tràm của ông Châu trú tại xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An nghi bị kẻ xấu chặt 1/2 cây, đến khi gặp gió lớn, hơn 3.000 cây keo đồng loạt gãy, đổ. Ảnh: N.T

Theo lãnh đạo Công an thị xã Hoàng Mai, người có phản ánh trú tại huyện Quỳnh Lưu tuy nhiên rừng trồng keo xảy ra sự việc lại thuộc địa bàn xã Quỳnh Trang, thị xã Hoàng Mai.

Khi xảy ra sự việc, công dân phản ánh lên công an địa phương. Sau khi xác minh địa giới hành chính, hồ sơ vụ việc được chuyển đến Công an thị xã Hoàng Mai thụ lý, điều tra vụ việc. Hiện cơ quan công an đang triển khai các bước để xác minh, điều tra vụ án.

Rừng keo tràm rộng khoảng 0,5 ha của gia đình ông Châu trú tại xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An nghi bị kẻ xấu chặt phá. Ảnh: N.T

Trước đó, ông Nguyễn Hữu Châu trú tại xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An có đơn trình báo đến cơ quan chức năng khi phát hiện rừng keo, tràm của gia đình với diện tích 0,5ha bị kẻ gian chặt hạ. Hàng ngàn cây keo, tràm bị chặt gây thiệt hại rất lớn về kinh tế. Trong đơn trình báo, ông Châu cho biết đây là lần thứ 4 rừng keo, tràm của gia đình ông bị kẻ gian phá hoại.