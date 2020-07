Vụ chủ hụi "biến mất", bị lập bàn thờ trước cổng: Người dân chặn giữ vợ chồng chủ hụi trên taxi

Ngày 18/7, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) cho biết, ngày 17/7, đơn vị đã tiếp nhận bà Nguyễn Thị Cẩm Thúy (ngụ thôn Đại Ninh, xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng) do người dân đưa đến. Bà Thúy được cho là người đã nhận tiền hụi của nhiều người dân trên địa bàn xã Ninh Gia rồi "biến mất" nhiều ngày. Chính vì vậy, Công an huyện Đức Trọng đã lập biên bản về vụ việc, đang khẩn trương tiến hành điều tra làm rõ.

Người dân tập trung trước cổng nhà bà Thúy để đòi nợ.

Trước đó, do có quá nhiều người bị bà Thúy nhận tiền hụi nên đã tổ chức đi tìm người phụ nữ này để đòi lại tiền. Đến trưa 17/7, một nhóm chủ nợ khoảng 5 người đi trên xe ô tô phát hiện một chiếc taxi ở ngã ba Tân Hội (xã Tân Hội, huyện Đức Trọng; giáp xã Ninh Gia), trên xe có một đôi nam nữ.

Hai vợ chồng bà Thúy được người dân bắt được trên xe taxi và yêu cầu về cơ quan công an làm việc.

Nhóm người này phát hiện ra cặp đôi trên taxi là vợ chồng bà Thuý nên đã chặn xe taxi, yêu cầu vợ chồng bà Thuý về trụ sở công an làm việc. Cả hai bị đưa về Công an xã Ninh Gia. Sau đó, Công an xã Ninh Gia cùng những người dân đưa vợ chồng Thuý đến giao Công an huyện Đức Trọng. Được biết, sau khi phát hiện nhóm chủ nợ, cả hai người trên chiếc xe taxi đã nằm xuống sàn xe, trốn tránh.

Clip người dân mở nhạc đám ma, dựng lều trước cổng nhà bà Thúy để đòi tiền.

Được biết, đến nay có khoảng 120 người dân đã bị bà Thúy ôm tiền hụi. Số tiền ước tính khoảng 15 tỷ đồng. Hiện nay, sau khi được chính quyền địa phương và công an vận động người dân đã về nhà. Không còn tình trạng tập trung trước cửa nhà bà Thúy gây mất an ninh trật tự. Bên cạnh đó, Công an huyện Đức Trọng đang tạm giữ bà Nguyễn Thị Cẩm Thúy để đấu tranh làm rõ các hành vi theo đơn tố cáo. Quá trình điều tra, xác minh, nếu xác định có dấu hiệu tội phạm hình sự sẽ xử lý theo quy định pháp luật.

Người dân căng băng rôn trước cổng nhà bà Thúy để đòi nợ trong nhiều ngày qua.

Trước đó, Dân Việt đã thông tin, trong nhiều ngày qua, nhiều người dân địa phương đã tập trung trước nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Cẩm Thúy và ông Đỗ Văn Hồng để đòi tiền đóng hụi. Đặc biệt, những người dân này còn dựng lều, căng băng rôn, đặt xác chết giả, lập bàn thờ thắp nhang, mở nhạc đám ma, khấn vái để đòi tiền hụi đã đóng cho bà Thúy.

Lo sợ bà Thúy tẩu tán tài sản, người dân bức xúc kéo đến nhà dựng liều, căng băng rôn với nội dung: "Mong vợ chồng chị Thúy về trả nợ cho bà con Ninh Gia, mong cơ quan chức năng ngăn chặn kịp thời tẩu tán tài sản" để đòi tiền.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.