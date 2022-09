Vụ clip công an đánh tới tấp thiếu niên chạy xe máy: Tạm đình chỉ 4 cán bộ

Liên quan clip người mang sắc phục công an đánh tới tấp thiếu niên chạy xe máy, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng đã chỉ đạo tạm đình chỉ 4 cán bộ, chiến sĩ Công an thị xã Vĩnh Châu tham gia ca trực ngày 25/9.