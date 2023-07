Vụ cô gái bị đôi nam nữ đánh dã man ở Hậu Giang: Công an khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can Vụ cô gái bị đôi nam nữ đánh dã man ở Hậu Giang: Công an khởi tố 2 bị can

Cơ quan Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can trong vụ cô gái bị đôi nam nữ đánh dã man xảy ra ở phường 4, TP.Vị Thanh, Hậu Giang.