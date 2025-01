Vụ Công an bắt tạm giam cựu Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hậu Giang dưới góc nhìn pháp lý

Công an bắt tạm giam cựu Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hậu Giang

Liên quan đến sai phạm tại dự án siêu thị và khu đa chức năng ở thị xã Long Mỹ ngày 17/1, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hậu Giang đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Tiến, cựu Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hậu Giang, nguyên Bí thư Thị ủy Long Mỹ, nguyên Chủ tịch UBND huyện Long Mỹ (trước khi chia tách);

Bùi Văn Thắng, cựu Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện Long Mỹ (trước khi chia tách) và Lê Hồng Cẩm, cựu Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã Long Mỹ. Các bị can bị bắt để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hậu Giang xác định bị can Tiến trong thời gian giữ chức Chủ tịch UBND huyện Long Mỹ, đã thống nhất để bị can Thắng ký văn bản cho chủ trương điều chỉnh Quy chế đấu giá giảm diện tích đấu giá quyền thuê đất đối với dự án siêu thị và khu đa chức năng.

Việc làm trên đã trái với chủ trương và quyết định phê duyệt phương án đấu giá của UBND tỉnh Hậu Giang, gây thiệt hại ngân sách nhà nước hơn 2 tỉ đồng.

Ngoài ra, sau khi có quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá của UBND tỉnh Hậu Giang, bị can Tiến ký văn bản cho chủ trương đầu tư xây dựng sân tennis và sân sinh hoạt văn hóa cộng đồng trên phần đất do UBND huyện Long Mỹ tự điều chỉnh giảm diện tích đấu giá quyền thuê đất. Công trình này đã gây thất thoát, lãng phí ngân sách nhà nước với số tiền hơn 1 tỉ đồng.

Công an cũng xác định bị can Cẩm, thời điểm này là Phó Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, là người đã tham mưu cho bị can Tiến ký công văn cho chủ trương và các quyết định sai phạm trên.

Liên quan vụ án này, trước đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hậu Giang đã khởi tố bị can, bắt tạm giam cựu Phó Chủ tịch UBND huyện Long Mỹ (trước khi chia tách) và 2 thuộc cấp.

Đó là Võ Văn Tỏ, Trưởng Ban Chính sách pháp luật và Quan hệ lao động (Liên đoàn Lao động tỉnh Hậu Giang), cựu Phó Chủ tịch UBND huyện Long Mỹ (trước khi chia tách); Lê Bá Hòa, Phó Phòng Quản lý đô thị thị xã Long Mỹ và Hồ Vũ Phương, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Long Mỹ.

Cơ quan điều tra xác định các bị can Tỏ, Hòa và Phương đã tự ý điều chỉnh giảm diện tích đấu giá cho thuê đất trái với quyết định của UBND tỉnh Hậu Giang phê duyệt phương án đấu giá. Từ đó, gây thiệt hại ngân sách Nhà nước hơn 2 tỉ đồng.

Tháng 4/2024, Thanh tra tỉnh Hậu Giang ban hành quyết định thành lập đoàn liên ngành thanh tra toàn diện dự án siêu thị và khu đa chức năng. Sau khi phát hiện có dấu hiệu tội phạm, Thanh tra tỉnh Hậu Giang đã chuyển hồ sơ sang công an để điều tra, làm rõ.

Đến tháng 12/2024, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hậu Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại dự án.

Các bị can Nguyễn Văn Tiến, Bùi Văn Thắng và Lê Hồng Cẩm (từ trái qua). Ảnh: CACC.

Quy định về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ

Luật sư Hoàng Anh Sơn – Đoàn luật sư TP. Hồ Chí Minh cho biết, Điều 356 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 quy định về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ cụ thể như sau:

Người nào vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác mà lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái công vụ gây thiệt hại về tài sản từ 10.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng hoặc gây thiệt hại khác đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân sẽ bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

Người phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây sẽ bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm: Có tổ chức; Phạm tội 02 lần trở lên; Gây thiệt hại về tài sản từ 200.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng.

Trường hợp người dân phạm tội gây thiệt hại về tài sản 1.000.000.000 đồng trở lên sẽ bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm, có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng.

Như vậy, theo luật sư Sơn, người phạm tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với mức phạt từ cải tạo không giam giữ đến 03 năm và cao nhất có thể lên đến 15 năm tù tùy vào mức độ, hành vi vi phạm, tài sản thiệt hại...

Ngoài ra, người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm, có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng.