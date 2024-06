Vụ cử 63 giáo viên đi học nhưng Hà Nội lại không cấp kinh phí: "Mong nhận được lý do thuyết phục"

Cử 63 giáo viên đi học nhưng Hà Nội lại không cấp kinh phí: Sở GDĐT Hà Nội nói gì?

Liên quan tới vụ 63 giáo viên được Sở GDĐT Hà Nội cử đi học cao học nhưng chưa nhận được kinh phí hỗ trợ đào tạo do báo Dân Việt đăng tải, mới đây, Sở GDĐT Hà Nội đã có công văn trả lời.

Văn bản số 2045 do Chánh văn phòng Sở GDĐT Hà Nội ký cho biết, thực hiện Quyết định số 3381/QĐ-UBND ngày 29/5/2013 của UBND TP Hà Nội về việc phân bổ chỉ tiêu đi học sau đại học bằng nguồn kinh phí của Thành phố, hằng năm, Sở này đều cử cán bộ quản lý và giáo viên đi học sau đại học nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ của ngành.

Ngoài ra, thực hiện Quyết định số 432/QĐ-UBND ngày 21/1/2020 của UBND TP Hà Nội về việc phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch đào tạo sau đại học của các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND Thành phố giai đoạn 2019 - 2020, năm 2020, Sở GDĐT Hà Nội được giao 80 chỉ tiêu cán bộ, giáo viên đi học sau đại học bằng nguồn kinh phí hỗ trợ của thành phố.

63 giáo viên nhận bằng tốt nghiệp nhưng vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ đi học. Ảnh: NVCC

Căn cứ tiêu chuẩn được quy định tại Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND, Sở GDĐT Hà Nội đã tổ chức thu hồ sơ, xét chọn hồ sơ gửi Sở Nội vụ Hà Nội để thẩm định, báo cáo UBND TP. Hà Nội phê duyệt và ban hành Quyết định cử cán bộ quản lý, giáo viên đi học sau đại học và hỗ trợ kinh phí theo quy định.

Những cán bộ quản lý, giáo viên được UBND TP Hà Nội quyết định cử đi học sau đại học và hỗ trợ kinh phí được hưởng kinh phí hỗ trợ đào tạo sau đại học từ nguồn Quỹ ưu đãi, khuyến khích vào đào tạo tài năng TP Hà Nội.

Sở GDĐT Hà Nội cũng cho biết, căn cứ vào Quyết định 01/2014/QĐ-UBND, đã tổ chức thu hồ sơ và xét chọn được 63 cán bộ quản lý và giáo viên trúng tuyển sau đại học năm 2019 đáp ứng được các yêu cầu theo quy định.

Ngày 14/2/2020, Sở GDĐT Hà Nội có Công văn số 462/SGDĐT-TCCB về việc cử viên chức đi học sau đại học năm 2019 bằng nguồn kinh phí của thành phố kèm theo danh sách trích ngang của 63 người và 63 hồ sơ gửi Sở Nội vụ.

Sở GDĐT Hà Nội cũng đề nghị Sở Nội vụ tổng hợp, báo cáo UBND TP Hà Nội xem xét và cho phép 63 viên chức có tên trong danh sách được cử đi học sau đại học bằng nguồn kinh phí của Thành phố.

Cũng theo Sở GDĐT Hà Nội, quyết định cử đi học sau đại học của UBND TP Hà Nội là căn cứ pháp lý để Quỹ Ưu đãi, khuyến khích và đào tạo tài năng TP.Hà Nội chi trả kinh phí hỗ trợ.

Tuy nhiên, Sở GDĐT Hà Nội cũng cho biết, tại công văn này, đối với 63 trường hợp là cán bộ quản lý và giáo viên nêu trên chưa được UBND TP Hà Nội quyết định cử đi học. Do đó, không thuộc đối tượng được hưởng kinh phí hỗ trợ đào tạo sau đại học từ nguồn quỹ.

Như vậy, văn bản phản hồi tới Báo Dân Việt của Sở GD-ĐT Hà Nội đã thể hiện năm 2020, cơ quan này mới được thành phố giao chỉ tiêu nhưng trong năm 2019, Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội đã ra quyết định cử 63 giáo viên đi học theo diện được hỗ trợ, đào tạo kinh phí. Liệu Sở GDĐT Hà Nội có triển khai quy trình ngược, làm ảnh hưởng tới quyền lợi của 63 giáo viên được cử đi học?

Để làm rõ hơn vì sao Sở GDĐT Hà Nội lại có quy trình ngược này, phóng viên đã liên hệ với Phòng Tổ chức cán bộ của Sở GDĐT nhưng vị Trưởng phòng này cho hay đang đi kiểm tra thi và sẽ cung cấp thêm các văn bản có liên quan sau.

Giáo viên mong UBND Thành phố và 2 Sở xem xét

Cô T.T, một trong 63 giáo viên được cử đi học cao học ý kiến: "Chúng tôi rất buồn khi Sở Nội vụ nói rằng "giáo viên không nắm được quy chế, nội quy và phản ánh không đúng".

UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 432/QĐ-UBND năm 2020 về việc phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch đào tạo sau đại học của các cơ quan, đơn vị trực thuộc giai đoạn 2019 - 2020. Sở GDĐT Hà Nội được giao 80 chỉ tiêu cán bộ, giáo viên đi học sau đại học bằng nguồn kinh phí hỗ trợ này của thành phố. Do vậy, việc xét được 63/80 chỉ tiêu là đúng chủ trương, yêu cầu theo quy định.

Tiếp theo đó, Sở GDĐT Hà Nội đã gửi danh sách và đề nghị Sở Nội vụ tổng hợp, báo cáo UBND TP Hà Nội xem xét cho phép 63 viên chức được cử đi học sau đại học bằng nguồn kinh phí của Thành phố.

Bây giờ, cả 2 Sở đều chốt rằng 63 giáo viên không được hỗ trợ vì không có quyết định cử đi học của Thành phố. Vậy vướng mắc này nằm ở đâu? Do UBND thành phố có kế hoạch rồi lại không thực hiện? Do Sở GDĐT "tiềm trảm hậu tấu" hay do vấn đề nào đó từ Sở Nội vụ?".

"Đề án này đã thực hiện liên tục từ năm 2013 và chỉ tiêu được giao đều đặn hàng năm. Sở GDĐT đã làm theo quy trình và giáo viên chỉ thực hiện khi có danh sách được Sở xét chọn đi học. Khi thấy có trong danh sách được xét chọn, giáo viên chúng tôi hiểu đi học sẽ được hỗ trợ tiền đào tạo. Giáo viên chúng tôi rất khó khăn trong việc bố trí thời gian và vay mượn tiền để hoàn thành chương trình học, không phụ sự tin tưởng của UBND Thành phố và Sở GDĐT. Đến bây giờ UBND Thành phố lại trả lời không hỗ trợ, nhiều giáo viên đi học phải vay, mượn vẫn chưa trả hết nợ. Chúng tôi mong muốn được biết lý do không hỗ trợ một cách thuyết phục", cô T.H, một giáo viên khác được cử đi học cho hay.

"63 giáo viên chúng tôi đã yên tâm, thở phào khi biết mình thuộc diện được cấp kinh phí đi học theo đúng chủ trương của UBND Thành phố giao cho Sở GDĐT giai đoạn 2013-2020. Việc đề nghị Thành phố xét cấp kinh phí cũng đã tuân thủ theo quy trình từng bước. 63 giáo viên đã hoàn thiện hồ sơ nộp về Sở GDĐT, đã được Sở chuyển công văn sang Sở Nội vụ đề xuất với Thành phố. Vì vậy, không có chuyện giáo viên không nắm được thông tin, phản ánh sai. Rất mong Thành phố cùng 2 Sở tiếp tục đưa ra hướng dẫn, làm căn cứ chi trả hỗ trợ kinh phí đi học cho giáo viên, giúp giáo viên tháo gỡ khó khăn mấy năm qua", cô K.T, giáo viên trong danh sách được cử đi học bày tỏ.