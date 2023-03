Vụ cướp ngân hàng Sacombank: Nghi phạm cuối cùng đầu thú

Chiều 7/3, thông tin từ Công an quận 8, TP.HCM cho biết, đơn vị này đang tạm giữ Hà Vỹ Toàn (33 tuổi, ngụ quận 5) để điều tra về hành vi cướp tài sản. Đây là đối tượng cuối cùng tham gia vụ cướp tại chi nhánh ngân hàng Sacombank ở quận 8, TP.HCM vào ngày 3/3 đã bỏ trốn, đến hôm nay đầu thú.

Hai nghi phạm đã bị công an bắt giữ trước đó là Trương Minh Thiện (34 tuổi, ngụ quận 8) và Trương Vĩnh Xương (34 tuổi, ngụ quận 5).

Nghi phạm Hà Vỹ Toàn đầu thú sau nhiều ngày lẩn trốn. Ảnh: CACC



Như Dân Việt đã đưa tin, khoảng 15h ngày 3/3, Công an quận 8 tiếp nhận tin báo về việc có 3 đối tượng đi trên 2 xe gắn máy đến chi nhánh ngân hàng Sacombank trên đường Phạm Thế Hiển (phường 7, quận 8), dùng một vật có hình dạng súng yêu cầu nhân viên ngân hàng trên đưa tiền. Tuy nhiên, khi chưa lấy được tiền thì 2 đối tượng chạy ra ngoài ngân hàng và lên xe cùng đồng bọn tẩu thoát.

Nhận tin báo, Công an quận 8 phối hợp với Công an TP.HCM tiến hành truy bắt 3 đối tượng. Đến 2h ngày 4/3, lực lượng công an đã bắt 2 đối tượng gồm Trương Minh Thiện và Trương Vĩnh Xương.