Vụ cựu Giám đốc sở Vũ Liên Oanh nhận 14 tỷ "hoa hồng": Phát hiện việc xóa dấu vết

Cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo có động cơ vụ lợi

Như Dân Việt đã đưa tin ở các bài trước, trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh và các đơn vị liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã đề nghị truy tố 15 bị can về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", quy định tại khoản 3, Điều 222, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Bị cáo đầu tiên bị đề nghị truy tố với tội danh nêu trên là Vũ Liên Oanh – cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh. Bà này hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam T16 Bộ Công an.

Người thứ hai là Ngô Vui – cựu Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh. Ông Vui cũng bị tạm giam tại Trại tạm giam T16 Bộ Công an.

Cựu Phó trưởng phòng Kế hoạch tài chính Hà Huy Long là người thứ ba trong tổng số 15 người bị đề nghị truy tố. Ông Long cũng bị tạm giam cùng trại như bị can Oanh, bị can Vui.

Cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh Vũ Liên Oanh bị cáo buộc có động cơ vụ lợi khi giúp cho Nga trúng thầu. Ảnh: QN

Trong số 15 bị can bị đề nghị truy tố có Hoàng Thị Thúy Nga – Chủ tịch Hội đồng sáng lập Công ty TNHH Tập đoàn hành trình thành công mới (NSJ). Nga ngày 17/2/2023 đã bị Tòa án nhân dân TP.Cần Thơ xét xử sơ thẩm vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", xảy ra tại Sở Y tế TP.Cần Thơ, tuyên phạt 8 năm tù giam cùng tội danh.

Trở lại vụ án mà Vũ Liên Oanh bị cáo buộc chủ mưu, cầm đầu cùng với Hoàng Thị Thúy Nga, bà Oanh bị quy kết đã nhận 14 tỷ đồng của Nga sau khi Nga trúng thầu. Bà này được xác định đã có động cơ vụ lợi để làm trái quy định, tạo điều kiện cho Nga trúng các gói thầu mua sắm.

Phát hiện việc xóa dấu vết

Trong quá trình điều tra vụ án, Cơ quan điều tra đã trích xuất tin nhắn điện thoại, tin nhắn Zalo và email từ các điện thoại, máy tính của các bị can và người liên quan có nội dung liên quan đến vụ án.

Theo đó, trích xuất email thamdinhgialoc.nv@... do bị can Vũ Ngọc Minh – Giám đốc và bà Nguyễn Thị Hồng Yến – nhân viên Công ty thẩm định giá Gia Lộc giao nộp, thể hiện nội dung trao đổi với bị can Phạm Thị Hạnh – Phó phòng Tài chính Kế hoạch Sở GD&ĐT Quảng Ninh về việc hợp thức hóa chứng thư thẩm định giá cho dự án tiểu học 2019.

File ghi âm cuộc gọi và nội dung tin nhắn Viber giữa bà Nguyễn Thị Thu Hiền và Kim Trọng Đoàn - Phó Tổng giám đốc Công ty NSJ, phụ trách Ban Hàng hóa thể hiện việc Nga và Đoàn nhờ Hiền đứng pháp nhân Công ty Vnnew.

Tiếp tục trích xuất email xuanmqf@... của Trần Thị Thanh Xuân thể hiện danh mục các email liên quan đến việc lập, thực hiện các dự án của Trần Thị Thanh Xuân và các nhân viên Công ty MQF.

Ở tin nhắn Zalo trong nhóm "Phối hợp NSJ" được in từ Zalo của Nguyễn Thị Thu Hà – nhân viên Công ty Remy với Nguyễn Thị Lý – nhân viên Công ty Remy và Diệp Anh – nhân viên Công ty MQF về việc mượn hồ sơ năng lực để tham gia dự thầu.

Trích xuất dữ liệu điện thoại, Cơ quan điều tra nhận thấy thời gian Nga xuất hiện ở Quảng Ninh phù hợp với thời gian mà một số cán bộ ở Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh khai Nga gặp và đưa tiền. Ảnh: NSJ Group

Đáng chú ý, theo Cơ quan điều tra, tin nhắn từ ứng dụng nhắn tin Facebook của Hoàng Thị Minh Tâm với Nguyễn Thị Thùy và Diệp Anh thể hiện việc xóa dữ liệu liên quan trên điện thoại và máy tính để đối phó với Cơ quan điều tra.

Mặt khác, trích xuất dữ liệu usb do Kim Trọng Đoàn giao nộp có tài liệu về việc Công ty NSJ trao đổi hoạt động công việc liên quan đến đấu thầu các dự án với thủ đoạn nâng khống giá hàng hóa bằng việc ký các hợp đồng nối giá đẩy với các công ty trung gian tại nước ngoài; quy trình 93 bước thực hiện dự án, phân công nhân viên liên hệ, phối hợp với chủ đầu tư từ khâu chủ trương thực hiện dự án, khâu lập dự án đến khi kết thúc dự án.

Nhà chức trách cũng tìm thấy tài liệu được sử dụng làm căn cứ xác định hậu quả thiệt hại vụ án qua dữ liệu usb do em trai 1 bị can giao nộp.

Ngoài ra, kết quả rà soát dữ liệu thông tin thuê bao điện thoại của Hoàng Thị Thúy Nga (số điện thoại 093696xxxx) thấy ngày 22/1/2019 (ngày 17 tháng Chạp năm 2018), ngày 28/1/2019 (ngày 23 tháng Chạp năm 2018), Nga có mặt tại TP.Hạ Long (Quảng Ninh).

Ngày 10/1/2020 (16 tháng Chạp năm 2020), Nga có mặt tại TP.Hạ Long, có liên hệ điện thoại với Vũ Liên Oanh; ngày 17/1/2020 (23 tháng Chạp năm 2019), Nga có mặt tại TP.Hạ Long, có liên hệ điện thoại với Hà Huy Long.

Cơ quan điều tra xác định, dữ liệu trên phù hợp với lời khai của các bị can Vũ Liên Oanh, Ngô Vui và Hà Huy Long về khoảng thời gian Nga gặp và đưa tiền.