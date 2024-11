Vụ "đất vàng" Tập đoàn Vạn Thịnh Phát: Diễn biến mới vụ đòi nhà, đất của cố Luật sư Trịnh Đình Thảo

Báo Dân Việt ngày 18/11/2022 đã đăng bài: "Vụ "đất vàng" Tập đoàn Vạn Thịnh Phát: Một thửa đất có nguồn gốc nhà, đất của cố Luật sư Trịnh Đình Thảo". Sau đó, báo Dân Việt tiếp tục có bài: "Vụ nhà, đất cố Luật sư Trịnh Đình Thảo: Bản án tử hình của chế độ cũ và hành trình hơn 40 năm đòi nhà" (ngày 24/11/2022).

Nội dung của loạt bài trên phản ánh câu chuyện hơn 40 năm đòi nhà của thân nhân cố Luật sư Trịnh Đình Thảo, liên quan đến nhà, đất tại địa chỉ số 192 Nam Kỳ Khởi Nghĩa (NKKN), phường 6, quận 3, TP.HCM. Trong khi nhà, đất 192 NKKN đang được con và cháu cố Luật sư Trịnh Đình Thảo khiếu nại, đòi lại quyền sở hữu, quyền sử dụng theo đúng quy định luật pháp.

Luật sư Trịnh Đình Thảo (phải) và Luật sư Nguyễn Hữu Thọ (trái) - Chủ tịch Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, tại chiến khu, Trung ương cục miền Nam ở tỉnh Tây Ninh, trong những năm kháng chiến chống Mỹ. Ảnh: Tư liệu

Bất ngờ, trên khu nhà, đất 192 NKKN đã mọc lên tòa cao ốc 19 tầng, dưới tên gọi "Khu chung cư cao tầng kết hợp dịch vụ", do Công ty Cổ phần Địa ốc Kỷ Nguyên làm chủ đầu tư. Vào tháng 10/2022, Bộ Công an khởi tố vụ án hình sự xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, khởi tố bị can đối với Trương Mỹ Lan. Sau đó, đã phong tỏa, ngăn chặn mọi giao dịch đối với hàng ngàn bất động sản liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Trương Mỹ Lan.

Ngày 13/10/2022, Phòng An ninh kinh tế - Công an TP.HCM đã có văn bản gửi Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM, đề nghị Sở này rà soát, xác định và cung cấp cho Công an TP.HCM thông tin các quyền sử dụng đất liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát có nguồn gốc (hoặc không có nguồn gốc) Nhà nước.

Tại khu nhà, đất 192 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 3, TP.HCM hiện mọc lên tòa "Khu chung cư cao tầng kết hợp dịch vụ", do Công ty Cổ phần Địa ốc Kỷ Nguyên (thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) làm chủ đầu tư. Ảnh: H.H

Đáng chú ý, trong danh sách 156 bất động sản liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát - Trương Mỹ Lan tại TP.HCM, mà Công an TP.HCM gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, đề nghị cung cấp thông tin, có khu nhà, đất 192 NKKN của cố Luật sư Trịnh Đình Thảo (đang được thân nhân đòi trả lại hơn 40 năm qua).

Mới đây, PV báo Dân Việt được biết: Ban Nội chính Trung ương, đã ban hành Công văn số 6430 - CV/BNCTW gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an và Tòa án nhân dân TP.HCM.

"Khu chung cư cao tầng kết hợp dịch vụ" hiện có tên mới là Shewood Suites, hiện đang bị Bộ Công an ngăn chặn giao dịch, do liên quan đến đại án Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Trương Mỹ Lan. Ảnh: H.H

Theo đó, Công văn nêu: "Ban Nội chính Trung ương nhận được đơn của ông Trịnh Đình Đức (địa chỉ số 97 Quang Trung, P.8, Q.Gò Vấp, TP.HCM). Liên quan đến Trương Mỹ Lan và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ông Trịnh Đình Đức bổ sung các tình tiết phản ánh việc ban hành các văn bản:

Quyết định số 1701/QĐ-UB ngày 19/12/1977 của UBND TP.HCM; Quyết định số 1040/QĐ-BXD ngày 29/10/2009 của Bộ Xây dựng; Văn bản số 6142/VPCP-VI ngày 12/8/2014 của Văn phòng Chính phủ, liên quan đến nhà, đất số 192 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, TP.HCM, có dấu hiệu vi phạm quy định của pháp luật.

Và, ông Trịnh Đình Đức kiến nghị cơ quan có thẩm quyền hủy bỏ các văn bản nêu trên, trả lại quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở tại số 192 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, TP.HCM, cho thân nhân và gia đình cố Luật sư Trịnh Đình Thảo".

Bị cáo Trương Mỹ Lan tại phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Ảnh: T.C

Từ những cơ sở trên, Ban Nội chính Trung ương đã cho rằng: Sau khi xem xét nội dung và căn cứ quy định của Đảng và pháp luật Nhà nước, Ban Nội chính Trung ương chuyển đơn, với các kiến nghị của ông Trịnh Đình Đức (cháu nội cố Luật sư Trịnh Đình Thảo) đến Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an và Tòa án nhân dân TP.HCM, để xem xét và giải quyết theo thẩm quyền, báo cáo kết quả về Ban Nội chính Trung ương.

Được biết, sau Công văn số 6430 - CV/BNCTW của Ban Nội chính Trung ương gửi Tòa án nhân dân TP.HCM, ngày 2/5/2024, Tòa án nhân dân quận 3, TP.HCM đã ra Thông báo gửi cho ông Trịnh Đình Đức, yêu cầu bổ sung đơn khởi kiện đòi lại nhà, đất đối với Công ty Cổ phần Địa ốc Kỷ Nguyên.

Tòa án nhân dân quận 3 yêu cầu ông Trịnh Đình Đức cung cấp các giấy tờ về nhân thân, lý lịch, tài liệu thể hiện bất động sản tọa lạc tại 192 NKKN đang do Công ty Cổ phần Địa ốc Kỷ Nguyên (thành viên của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) quản lý, quản lý theo diện nào?

Đồng thời, Tòa án nhân dân quận 3 cũng yêu cầu ông Đức cung cấp các văn bản, quyết định… xung quanh bất động sản tọa lạc tại 192 NKKN đang do Nhà nước quản lý; các văn bản giải quyết của các cơ quan Nhà nước, các ban ngành, trong quá trình ông Đức đòi lại nhà, đất trên…