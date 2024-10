Vụ di dời điều hòa hơn 3,8 triệu đồng/lớp: Trường mới chưa nghiệm thu đã đưa vào sử dụng

Yêu cầu nhà trường nhận thiếu sót, đề nghị rút kinh nghiệm

Ngày 18/10, ông Nguyễn Văn Cảnh, Phó Chủ tịch UBND xã Nghi Đức, Tp.Vinh, tỉnh Nghệ An , cho biết, đơn vị đã có văn bản báo cáo với UBND Tp.Vinh, Phòng GD&ĐT liên quan đến vấn đề di dời máy điều hoà từ nhà học cũ sang nhà học mới.

Toà nhà 3 tầng mới xây tại Trường tiểu học Nghi Đức.

Cụ thể, Trường tiểu học Nghi Đức có 53 máy điều hoà nhiệt độ để phục vụ cho 32 phòng, gồm: 25 phòng học, 2 phòng làm việc của ban giám hiệu và 5 phòng chức năng.

Năm học 2024 – 2025, trường vừa hoàn thành xong một toà nhà 3 tầng. Vì vậy, trường đã quyết định di dời các trang thiết bị, trong đó có 23 điều hoà, vào dãy nhà mới xây này.

Theo nội dung hợp đồng kinh tế giữa trường và đơn vị di dời thì tổng kinh phí thực hiện là hơn 53 triệu đồng.

Trong đó có 2 nội dung, thứ nhất làm mới hệ thống đường dây điện 3 pha cấp điện cho hệ thống máy điều hoà nhiệt độ. Thứ hai là tiền công tháo lắp, vệ sinh bảo dưỡng, thay thế phụ tùng,… hoàn thiện đảm bảo an toàn đưa vào sử dụng 23 máy điều hoà.

Trường tiểu học Nghi Đức đã chi hơn 3,8 triệu đồng để di dời 2 điều hòa ở mỗi lớp học.

Liên quan đến vụ việc, Phó Chủ tịch UBND xã Nghi Đức cho rằng, trường chưa làm đúng quy trình. Cụ thể là chưa thực hiện việc tổ chức họp lấy ý kiến phụ huynh đã triển khai, dẫn đến có nhiều ý kiến trái chiều, không thống nhất.

Thế nhưng, do tình thế cũng cấp bách khi dãy tòa nhà lớp học cũ đã xuống cấp. Trong thời gian nghỉ hè nên ban giám hiệu nhà trường không tổ chức họp phụ huynh các lớp, chỉ thông qua ban đại diện hội cha mẹ học sinh nhà trường (3 thành viên).

Về việc này, xã Nghi Đức đã yêu cầu nhà trường tổ chức họp kiểm điểm nghiêm túc về những thiếu sót của ban giám hiệu trong việc triển khai thực hiện di dời hệ thống điều hoà nhiệt độ.

Đồng thời, nhà trường cần tổ chức họp phụ huynh toàn trường hoặc ban đại diện hội cha mẹ học sinh các lớp để công khai cụ thể, chi tiết về kinh phí hợp đồng đã di dời điều hoà.

Nếu không vận động được phụ huynh, nhà trường phải tự bố trí nguồn

Có mặt tại Trường tiểu học Nghi Đức, phóng viên ghi nhận toà nhà 3 tầng đã cơ bản hoàn thiện. Điều đáng nói, công trình này chưa được nghiệm thu, nhưng nhà trường vẫn cho học sinh vào học tập.

Khu vực nhà vệ sinh tầng 1 xuất hiện tình trạng thấm dột từ tầng 2.

Ngoài ra, mặc dù công trình mới xây nhưng đã xuất hiện tình trạng thấm dột, trong đó nước chảy ở mặt nền tầng 2 xuống tầng 1 khu nhà vệ sinh.

Được biết, công trình này được xây dựng với tổng kinh phí hơn 11 tỷ đồng, do UBND xã Nghi Đức làm chủ đầu tư. Đơn vị thi công công trình tòa nhà trường học là Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Quốc Anh (đóng tại thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An) do ông Hoàng Văn Hân làm người đại diện pháp luật.

Về việc này, Phó Chủ tịch UBND xã Nghi Đức thừa nhận, trường học vừa xây xong vẫn chưa kịp nghiệm thu nhưng đã đưa học sinh vào học. Nguyên nhân là do nhà trường cũng mong muốn được đưa vào sử dụng sớm, nên địa phương cũng chưa làm đúng theo quy định.

"Trường đang cho các cháu vào học tạm, trong khi UBND xã cũng đang hoàn thành các quy định để nghiệm thu theo đúng quy định", Phó Chủ tịch UBND xã Nghi Đức nói.

Còn về hiện tượng nước chảy từ tầng 2 xuống, đại diện đơn vị thi công cho rằng do khoan đục làm thủng đường ống dẫn tới việc nước thấm dột xuống. Hiện nay đơn vị thi công cũng đang cho khắc phục việc phát sinh ở khu vệ sinh.

Bảng báo giá di dời điều hòa ở Trường tiểu học Nghi Đức gây xôn xao mạng xã hội.

Liên quan đến việc trường chi hơn 3,8 triệu đồng/lớp để di dời điều hòa sang phòng học mới, bà Hoàng Phương Thảo, Trưởng phòng GD&ĐT Tp.Vinh, cho biết, đơn vị đã nhận được báo cáo của nhà trường.

Tuy nhiên, về giá cả, kinh phí tháo lắp điều hòa thì phòng chưa kiểm tra. "Việc di dời, trường làm như thế là chưa đúng quy trình. Đáng lẽ, phải bàn bạc với phụ huynh trước mới làm, chứ không được "tiền trảm hậu tấu", bà Thảo nói.

Vì vậy, Phòng GD&ĐT cũng đã chỉ đạo Trường tiểu học Nghi Đức tiếp tục vận động được phụ huynh thì triển khai; nếu phụ huynh không đồng tình thì nhà trường phải tiết kiệm nguồn, bố trí nguồn khác để trả tiền lắp điều hòa cho nhà thầu.

Còn vấn đề nhà trường tiếp nhận tài trợ điều hòa phải thực hiện theo Thông tư 16/2018/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Khi phụ huynh cho, tặng điều hòa thì phải bàn giao để nhà trường tiếp nhận. Khi học sinh tốt nghiệp, nhà trường sử dụng, quản lý tiếp như thế nào phải bàn bạc thông qua phụ huynh. Yêu cầu các nguồn vận động tài trợ đều phải thực hiện công khai, minh bạch.

Nhiều ý kiến trái chiều của phụ huynh sau cuộc họp đầu năm.

Như tin đã đưa, trong cuộc họp phụ huynh đầu năm học ngày 13/10, Trường tiểu học Nghi Đức thông báo một số khoản thu, trong đó có chi phí di dời và lắp điều hòa của 8 lớp từ phòng học cũ sang phòng học mới.

Tổng chi phí để di dời 2 điều hòa ở mỗi lớp học là hơn 3,8 triệu đồng. Trong đó, chi phí dây diện 3 pha 740.000 đồng, công tháo 300.000 đồng, vệ sinh 400.000 đồng, lắp 800.000 đồng, ống đồng 1.060.000 đồng, ống nước 100.000 đồng…

Trước bảng kê do nhà trường đưa ra, nhiều phụ huynh tỏ ra không đồng tình, cho rằng số tiền di dời điều hòa như vậy là cao hơn so với thị trường. Ngoài ra, việc di dời điều hoà đã làm từ trước, nhà trường cũng không hỏi ý kiến phụ huynh. Sau khi thực hiện xong mới thông báo với phụ huynh nộp tiền.