Vụ DN kiện Trung tâm y tế ở Bình Dương: Vì sao khoản nợ hàng chục tỷ đồng bị dây dưa hơn 1 năm?

Báo Dân Việt đã đăng bài: "Bình Dương: Nợ tiền vật tư chống dịch Covid-19, Trung tâm y tế TP.Thuận An bị kiện ra tòa" (8/1/2023). Nội dung bài báo phản ánh việc Trung tâm y tế TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương nợ Công ty Chìa Khóa Vàng (quận 7, TP.HCM) hơn 80,1 tỷ đồng tiền mua vật tư, thiết bị y tế trong đợt đỉnh điểm chống dịch (tháng 6,7,8 và 9/2021).

Tuy nhiên, đến nay (tháng 1/2023), đại dịch đã qua hơn 1 năm tròn, nhưng Trung tâm y tế TP.Thuận An vẫn chưa thanh toán nợ cho Công ty Chìa Khóa Vàng. Vì vậy, Công ty Chìa Khóa Vàng đã khởi kiện Trung tâm y tế TP.Thuận An ra Tòa án nhân dân TP.Thuận An. Ngày 8/1 vừa qua, Tòa án nhân dân TP.Thuận An đã chính thức thông báo thụ lý vụ kiện. Và, Công ty Chìa Khóa Vàng đã tạm ứng nộp án phí, lệ phí tòa án hơn 94 triệu đồng.

Hình ảnh tại một bệnh viện dã chiến ở tỉnh Bình Dương trong giai đoạn chống dịch Covid-19 năm 2021. Ảnh: Văn Dũng

Mới đây, phản ánh với PV Dân Việt, bà Nguyễn Bích Chi – Giám đốc Công ty Chìa Khóa Vàng – cho biết: " Vào tháng 7/2021, là thời điểm dịch Covid-19 căng thẳng nhất trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Lãnh đạo UBND TP.Thuận An đã ra công văn gửi Công ty Chìa Khóa Vàng. Theo lãnh đạo TP.Thuận An, để thực hiện kế hoạch xét nghiệm diện rộng phòng, chống dịch Covid-19, TP.Thuận An rất cần số lượng test nhanh.

Lãnh đạo TP.Thuận An đề nghị Công ty Chìa Khóa Vàng ưu tiên cung cấp cho TP.Thuận An số lượng 100.000 test nhanh để kịp xét nghiệm cho người dân trong 2 ngày 21 và 22/7/2021. Doanh nghiệp đã kịp thời cung cấp ngay, dù chưa nhận đồng nào".

Chưa hết, vào tháng 10/2021, xúc động trước sự vất vả của nhiều cán bộ, nhân viên thuộc Trung tâm y tế TP.Thuận An trong công tác chống dịch Covid-19, Công ty Chìa Khóa Vàng đã quyết định ủng hộ 4 tỷ đồng để làm phụ cấp cho lực lượng nhân viên Trung tâm y tế TP.Thuận An.

Thư cảm ơn từ lãnh đạo Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 TP.Thuận An, sau khi Công ty Chìa Khóa Vàng ủng hộ 4 tỷ đồng cho lực lượng chống dịch. Ảnh: Đông Anh

Ngày 29/10/2021, bà Huỳnh Thị Nguyệt Phương – Phó ban Thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 TP.Thuận An – đã có Thư cảm ơn gửi tới Công ty Chìa Khóa Vàng. Tại Thư cảm ơn, bà Phương cho biết: "Trung tâm y tế TP.Thuận An trân trọng ghi nhận và bày tỏ sự cảm ơn chân thành, sâu sắc tới Công ty Chìa Khóa Vàng đã kịp thời ủng hộ 4 tỷ đồng phụ cấp cơm cho nhân viên Trung tâm y tế".

Theo bà Phương, số tiền ủng hộ trên đã được chuyển đến các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; qua đó, động viên cán bộ, chiến sĩ, tình nguyện viên, người lao động và nhân dân chung sức, đồng lòng kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh.

Bà Nguyễn Bích Chi nói: "Doanh nghiệp chúng tôi không liên quan gì tới các sai phạm của Công ty Việt Á. Ngay trong giai đoạn đỉnh điểm của dịch bệnh, chính quyền kêu gọi doanh nghiệp chung ta hỗ trợ chống dịch, doanh nghiệp đã ủng hộ hết mình, không chút phân vân, tính toán…

Giờ đây, dịch đã lắng xuống, thời gian đã qua 1 năm rồi mà tiền mua vật tư, thiết bị y tế vẫn chưa thanh toán cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp phát văn bản yêu cầu trả lời nhưng không thấy hồi âm, như vậy là sao?".