Bình Dương: Nợ tiền mua vật tư y tế chống dịch Covid-19, Trung tâm y tế bị kiện ra tòa

Vào tháng 12/2021, khi đại dịch Covid-19 đang trong giai đoạn đỉnh điểm, Trung tâm y tế TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương, đã ký 5 hợp đồng kinh tế với Công ty TNHH Trung tâm kiểm tra sức khỏe Chìa Khóa Vàng (địa chỉ 51-53 đường D4, phường Tân Hưng, quận 7, TP.HCM).

Theo đó, Công ty Chìa Khóa Vàng sẽ cung cấp cho Trung tâm y tế TP. Thuận An các vật tư, trang thiết bị y tế, phục vụ cho việc chống dịch Covid-19. Sau khi ký xong các hợp đồng, các đơn hàng đã được doanh nghiệp giao đầy đủ theo yêu cầu đặt hàng của Trung tâm y tế TP. Thuận An, kịp thời chống dịch vào các tháng 6,7,8 và 9/2021 (thời điểm đỉnh dịch).



Tại một bệnh viện dã chiến ở tỉnh Bình Dương, trong giai đoạn đại dịch Covid-19 vào cuối năm 2021. Ảnh: Văn Dũng

Công ty Chìa Khóa Vàng đã thực hiện đúng và đầy đủ các điều khoản trong các hợp đồng đã ký kết. Nhưng đến nay, Trung tâm y tế TP. Thuận An vẫn chưa thanh toán các hợp đồng nêu trên, dù thời gian đã hơn một năm và dịch Covid-19 đã giảm rất nhiều.

Hiện Trung tâm TP.Thuận An vẫn còn nợ Công ty Chìa Khóa Vàng số tiền hơn 74,7 tỷ đồng. Công ty Chìa Khóa Vàng đã nhiều lần gửi tin nhắn, điện thoại, công văn… đến Trung tâm y tế TP. Thuận An, đề nghị thanh toán toàn bộ số tiền còn nợ. Tuy nhiên, đến nay, Trung tâm y tế TP. Thuận An vẫn không phản hồi cho doanh nghiệp và vẫn chưa thanh toán. Việc này ảnh hưởng rất lớn đến việc duy trì hoạt động của doanh nghiệp.

Bà Nguyễn Bích Chi – Giám đốc Công ty Chìa Khóa Vàng – cho biết: "Số tiền hơn 74,7 tỷ đồng là nợ gốc chưa trả. Kể từ ngày đối chiếu, chốt sổ công nợ (ngày 5/1/2022) đến nay, cộng thêm tiền lãi theo lãi suất ngân hàng hơn 5,3 tỷ đồng, thì tổng số tiền Trung tâm y tế TP.Thuận An phải trả cho chúng tôi phải hơn 80,1 tỷ đồng".

Điều trị cho bệnh nhân bị nhiễm Covid-19 trong năm 2021. Ảnh: Văn Dũng

Theo bà Huỳnh Thị Nguyệt Phương – Giám đốc Trung tâm y tế TP. Thuận An: Ngày 12/12/2022, Trung tâm y tế TP.Thuận An đã có văn bản gửi Thành ủy TP. Thuận An báo cáo vụ việc trên. Không chỉ Công ty Chìa Khóa Vàng khởi kiện, mà thêm Công ty Nam Hưng Việt cũng khởi kiện Trung tâm y tế TP.Thuận An ra tòa, do chậm trả tiền mua vật tư, thiết bị y tế trong đợt cao điểm chống dịch Covid-19 năm 2021.

Trung tâm y tế còn nợ Công ty Chìa Khóa Vàng, tính cả lãi suất ngân hàng là 80,1 tỷ đồng; nợ Công ty Nam Hưng Việt hơn 59 tỷ đồng. Hiện Trung tâm y tế TP.Thuận An đang chờ lãnh đạo xem xét và có phương án giúp cho đơn vị có kinh phí chi trả nợ cho 2 doanh nghiệp.

Trong khi đó, về phía UBND TP.Thuận An, theo ông Nguyễn Thanh Tâm – Chủ tịch UBND TP.Thuận An – cho biết: UBND TP.Thuận An đã có công văn về việc giải trình tình hình quyết toán các gói thầu đã thực hiện trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19, gửi đến UBND tỉnh và Sở Tài chính để xin ý kiến.

UBND TP.Thuận An cũng có báo cáo về việc tháo gỡ khó khăn trong mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm, thuốc phòng, chống Covid-19, gửi Thường trực Tỉnh ủy và Thường trực UBND tỉnh Bình Dương, nhưng đến nay vẫn chưa được xem xét giải quyết.

Tiêm vaccine phòng dịch Covid-19 cho người dân tỉnh Bình Dương. Ảnh: Văn Dũng

Được biết, liên quan đến hiện tượng trên, ngày 7/1/2023, Quốc hội đã thảo luận đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021, giúp cho ngành y tế giải quyết những vấn đề phát sinh cả trong và sau dịch. Đề cập đến việc chậm thanh toán, hỗ trợ tiền cho lực lượng tham gia chống dịch, đại biểu Quốc hội Trần Hoàng Ngân (TP.HCM) đã nói: "Việc chậm thanh toán cho các chiến sĩ, cho các lực lượng tuyến đầu đã gây tổn thương đến tinh thần của lực lượng tuyến đầu khi tham gia chống dịch".

Đại biểu Nguyễn Anh Trí (Hà Nội) cho rằng, "cần quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan, cá nhân chậm thanh toán cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19".

Bà Nguyễn Bích Chi – Giám đốc Công ty Chìa Khóa Vàng – bức xúc: "Không thể vì các tiêu cực phát sinh từ vụ kít xét nghiệm Việt Á mà các địa phương đều ngán ngại, lo sợ, dẫn tới không dám chi, chậm thanh toán công nợ cho các đơn vị không hề sai phạm như doanh nghiệp chúng tôi.

Chúng tôi mong mỏi sớm được giải quyết công nợ, vì càng kéo dài nợ nần, doanh nghiệp càng gặp nhiều khó khăn trong kinh doanh. Chẳng đặng đừng, doanh nghiệp phải khởi kiện ra tòa để được xem xét giải quyết".