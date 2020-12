Vụ “dự án bị lật kèo” ở Bình Dương: Công an tỉnh Bình Dương lập tổ điều tra tiến hành xác minh

Cụ thể, đại tá Trần Văn Chính - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Bình Dương, đã ra quyết định phân công điều tra viên, cán bộ điều tra giải quyết nguồn tin về tội phạm.



Theo Công an tỉnh Bình Dương: Ông Nguyễn Đăng Hải – Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn và Quản lý Liên Hiệp Việt (trụ sở tại 123 Võ Văn Tần, P.6, Q.3, TP.HCM), đã có đơn tố giác ông Lê Thành Điệu (sinh 1965) và bà Ngô Ngọc Giàu (sinh 1969, cùng trú tại 646 Đại lộ Bình Dương, , tổ 62, khu 5, P.Hiệp Thành, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thông qua việc góp vốn theo Hợp đồng hợp tác đầu tư để liên doanh, liên kết thành lập tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư trong lĩnh vực bất động sản.

Trụ sở Công ty Thành Nguyên nằm trên khu đất mà ông Lê Thành Điệu và bà Ngô Ngọc Giàu dùng để góp vốn hợp tác, rồi sau đó bội tín, lật kèo... Ảnh: C.T.N

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 14/11/2018, Công ty Liên Hiệp Việt cùng ông Điệu, bà Giàu đã ký "Hợp đồng hợp tác đầu tư" thành lập Công ty SGBD, với số vốn 206,2 tỷ đồng. Công ty Liên Hiệp Việt góp 165 tỷ đồng (80% vốn) và ông Điệu – bà Giàu góp 41,2 tỷ đồng (20% vốn).

Theo hợp đồng trên, thay vì góp bằng tiền, thì ông Điệu – bà Giàu góp vốn bằng quyền sử dụng 2 khu đất, có tổng diện tích là 3.300 m2, tại phường Phú Thọ, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Khu đất thứ nhất: Diện tích 1.855,9 m2, có sổ đỏ mang số H20374, do UBND TP.Thủ Dầu Một cấp ngày 10/1/2007, do vợ chồng ông Điệu – bà Giàu đứng tên. Và, khu đất thứ hai, diện tích 867 m2 (đo trên thực tế 945m2), sổ đỏ mang số 258/1998, UBND tỉnh Bình Dương cấp ngày 23/3/1998, do ông Nguyễn Minh Hoàng – trú phường Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương – đứng tên.

Tuy nhiên, sau khi các bên xúc tiến ra được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là Công ty SGBD, do Sở KH-ĐT tỉnh Bình Dương cấp ngày 8/1/2019, thì mọi việc bế tắc, sau khi phía ông Điệu – bà Giàu đã nhận của Công ty Liên Hiệp Việt 4 tỷ đồng.

Mặc dù Công ty Liên Hiệp Việt mời làm việc nhiều lần, yêu cầu tiếp tục thực hiện hợp đồng đã ký kết, nhưng ông Điệu – bà Giàu vẫn… bặt vô âm tín.

Công ty Thành Nguyên là chủ đầu tư dự án khu dân cư Võ Minh Đức ở tỉnh Bình Dương. Ảnh: T.L

Công ty Liên Hiệp Việt gửi đơn lên Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Bình Dương đề nghị áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, kê biên 2 khu đất trên… Lúc này, TAND tỉnh Bình Dương cho biết: Trước khi ông Điệu – bà Giàu ký "Hợp đồng hợp tác đầu tư" (14/11/2018), thì hơn một năm trước, ngày 6/9/2017, Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã ra Quyết định số 21/QĐ-CTHADS, cưỡng chế khu đất 1.855,96 m2 để thẩm định, phát mãi, xử lý nợ trong một vụ việc khác.

Chưa hết, với khu đất (867m2), có sổ đỏ đứng tên Nguyễn Minh Hoàng, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bình Dương cho biết: Sổ đỏ này đã thế chấp để vay tiền tại Ngân hàng NN-PTNT Việt Nam từ năm 2011. Đến thời điểm hiện nay, sổ đỏ trên vẫn chưa xóa thế chấp quyền sử dụng đất.

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Đăng Hải – Giám đốc Công ty Liên Hiệp Việt – nói: "Với khu đất 1.855,96m2, hơn 1 năm trời, biết rõ tài sản đang bị phát mãi, kê biên để thi hành án. Nhưng ông Điệu – bà Giàu vẫn mang tài sản đi góp vốn làm dự án bất động sản.

Dự án bất động sản mà Công ty Liệp Hiệp Việt dự kiến hợp tác đầu tư với ông Điều và bà Giàu đã bị phá sản, do bị lật kèo. Ảnh: T.L

Với khu đất đứng tên ông Hoàng đã thế chấp vay tiền ngân hàng từ năm 2011, chưa xóa thế chấp. Vậy mà ông Điệu – bà Giàu vẫn lấy góp vốn. Doanh nghiệp chúng tôi lại bị lừa thêm một lần nữa".

Được biết, với sự vụ có dấu hiệu bị "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" kể trên, Công ty Liên Hiệp Việt đang lâm vào tình cảnh thiệt hại rất lớn, do chi phí quá nhiều tiền bạc, công sức vào dự án bất động sản trị giá trên 206 tỷ đồng ở tỉnh Bình Dương.

Được biết, trước dấu hiệu vi phạm luật pháp trong sự vụ trên, lãnh đạo Cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Bình Dương, đã chỉ đạo các điều tra viên tiến hành xác minh, điều tra, giải quyết tố giác về tội phạm của ông Nguyễn Đăng Hải. Các điều tra viên thực hiện quyền hạn của mình theo đúng quy định tại Điều 37, Điều 38, Điều 145 và khoản 3, Điều 147 – Bộ Luật Tố tụng Hình sự.