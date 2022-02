Vụ giết người hơn 40 năm mới tìm ra nghi can ở Bình Thuận: Chưa xác định ngày xin lỗi người bị oan

Từ trái qua phải: Di ảnh ông Võ Tê; anh Võ Ngọc con trai ông Tê và anh Đỗ Thanh An, người hàng chục năm truy tìm hung thủ sát hại mẹ mình. Ảnh: NVCC

Chưa xác định được ngày xin lỗi người bị oan

“Sau khi nhận đơn yêu cầu của ông, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận báo cáo cấp có thẩm quyền xin ý kiến chỉ đạo. Do đó, thời gian tổ chức buổi xin lỗi công khai chưa thể thực hiện được vào ngày 16/2. Sau khi nhận được chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền thì Cơ quan CSĐT sẽ thống nhất cùng ông và gia đình để tổ chức buổi xin lỗi công khai theo quy định”, văn bản nêu.

Trước đó, ông Võ Ngọc (SN 1964 là con trai ông Võ Tê) ở thôn 3 xã Tân Phúc, huyện Hàm Tân( Bình Thuận) đã đại diện gia đình ký đơn gửi đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận và Viện KSND tỉnh Bình Thuận đề nghị xin lỗi công khai và phục hồi danh dự cho người bị oan là ông Võ Tê.

Theo đơn, gia đình ông Võ Ngọc đề nghị, buổi xin lỗi diễn ra vào lúc 9 giờ ngày 16/2/2022 tại UBND xã Tân Phúc phải có sự hiện diện của các cơ quan chức năng và các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương tham dự đưa tin…

Gia đình ông Võ Ngọc cũng yêu cầu đăng báo xin lỗi công khai trên Báo Bình Thuận và một tờ báo ở TP.HCM trong 3 số liên tiếp. Ngoài ra, đăng xin lỗi thông tin và cãi chính công khai trên Cổng thông tin điện tử của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận và Viện KSND tỉnh Bình Thuận.

Riêng việc yêu cầu bồi thường thiệt hại trong tố tụng hình sự thời gian ông Võ Tê bị bắt giam oan, thiệt hại gia đình kéo dài 41 năm, trong đơn ông Võ Ngọc cho biết sẽ tiếp tục nhờ các luật sư bảo vệ quyền lợi và lợi ích cho gia đình yêu cầu mức đền bù thiệt hại theo quy định của pháp luật…

Ông Võ Ngọc con trai ông Võ Tê. Ảnh: NVCC

Mang nỗi oan đến chết

Theo hồ sơ vụ án, tối 31/7/1980, một vụ giết người, cướp tài sản xảy tại xã Tân Minh, huyện Hàm Tân, tỉnh Thuận Hải (nay là tỉnh Bình Thuận). Nạn nhân là bà Phan Thị Khanh bị sát hại và hung thủ đã cướp 1,6 lượng vàng trên người bà.

Hiện trường bà Khanh bị sát hại ở đồi dốc gần rẫy bắp thuộc xã Tân Minh, cách Quốc lộ 1A vài mét. Sau khi nghe tri hô, ông Võ Tê (SN 1932, quê Đại Lộc, Quảng Nam, trú thôn 3, xã Tân Minh, huyện Hàm Tân) là thầy thuốc nam nhà ở gần đó chạy đến hiện trường. Lúc này, mẹ của bà Khanh đang ôm thi thể con gái đầy máu, khóc lóc thảm thiết.

Ông Tê đến, có vỗ vào bụng nạn nhân rồi đoán rằng bà Khanh đã chết. Mẹ của nạn nhân chồm tay, nắm ống quần của ông Tê nhờ cứu con gái và máu từ tay bà dính vào ống quần của ông Tê. Từ vết máu này, một ngày sau (ngày 1/8/1980), Công an huyện Hàm Tân khởi tố vụ án giết người, cướp của, bắt tạm giam ông Võ Tê.

Sau 5 tháng giam giữ, không chứng minh được ông Võ Tê giết người, Công an tỉnh Thuận Hải đã thả ông về nhưng không có quyết định đình chỉ bị can và ông Võ Tê đã mang thân phận bị can cho đến lúc chết.

Anh Đỗ Thanh An (SN 1974, trú tại số 456/1 Tổ 8, ấp Hiền Hòa, xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, con trai bà Phan Thị Khanh), cho biết ngày mẹ anh bị sát hại anh mới hơn 6 tuổi. Nhiều năm qua anh không đêm nào ngon giấc vì hễ nhắm mặt lại là thấy hình ảnh người mẹ hiền của mình hiện lên. Năm Năm 1992, anh An được 19 tuổi và khi biết ông Võ Tê bị công an bắt oan và đến nay vẫn chưa tìm ra hung thủ, nên An bắt đầu hành trình gian nan tìm kẻ sát hại mẹ.

Trong thời gian này, anh An đã làm đủ nghề như bán vé số dạo, phụ hồ, rửa chén cho các nhà hàng để mưu sinh. Hễ nghe có thông tin về nghi can sát hại mẹ là tôi xin nghỉ việc, khăn gói lên đường truy tìm. Cứ thế anh đã sống lang thang qua các tỉnh thành từ Bình Định, Bình Thuận, Đồng Nai, TP.HCM và về tận cả tỉnh Hậu Giang để thu thập thông tin, quyết tâm tìm ra hung thủ sát hại mẹ tôi cung cấp cho công an...

Suốt nhiều năm liền tìm hiểu, anh An xác định ông Trương Đình Chi (có tên khác là Trương Đình Khôi, SN 1956) là nghi can sát hại mẹ mình và làm đơn tố cáo đến Công an tỉnh Bình Thuận.

Anh Đỗ Thanh An, người hàng chục năm truy tìm hung thủ sát hại mẹ mình. Ảnh: NVCC

Sau hơn 40 năm vụ án xảy ra, cuối năm 2021, Công an Bình Thuận đã ra kết luận điều tra khẳng định nghi can giết bà Phan Thị Khanh là Lê Minh Sơn (hay còn có tên khác là Trương Đình Khôi, Trương Chi). Người này đã ba lần thay đổi tên tuổi. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đủ căn cứ kết luận hành vi giết người, cướp tài sản của Trương Đình Chi nhưng đành phải cho gia đình bảo lãnh người này được tại ngoại theo quy định pháp luật.

Thông báo do Thượng tá Vũ Xuân Tiếu, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Bình Thuận nêu: Căn cứ vào điểm d, Khoản 2 điều 27 Bộ Luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017, quy định thời hiệu xử lý là 20 năm đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.

Đối với vụ án giết người, cướp tài sản của bà Phạm Thị Khanh, thời gian xảy ra hơn 41 năm, đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự. Đồng thời, kết quả tra cứu trong toàn quốc và xác minh tại địa phương nơi Trương Đình Chi cư trú đã không có tiền án, tiền sự và hành vi phạm tội mới.