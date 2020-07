Vụ giết người kinh hoàng ở TP. Vinh: Hé lộ nguyên nhân của kẻ thủ ác

Sau hơn 1 ngày xảy ra vụ án mạng kinh hoàng khiến chị N.V.A. (SN 1979) trú phường Quán Bàu, TP Vinh (Nghệ An) bị đâm tử vong tại khu vực chợ Cửa Bắc (TP.Vinh), hiện Công an tỉnh Nghệ An, Công an TP.Vinh vẫn đang tiếp tục truy bắt nghi phạm Phan Công Cương (SN 1976) trú xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc để điều tra làm rõ vụ việc.



Sau khi xảy ra án mạng, Công an TP.Vinh đã có mặt tại hiện trường để điều tra, đồng thời trích xuất camera của người dân để truy tìm hung thủ. Tuy nhiên đến thời điểm này, hung thủ vẫn đang bỏ trốn.

Hiện trường vụ án mạng và nghi can gây án.

Theo tìm hiểu, nghi can Phan Công Cương (SN 1976, trú tại xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) có 2 đời vợ. Người vợ đầu sinh được 1 người con trai hiện đã học lớp 10, tuy nhiên sinh sống được thời gian 2 vợ chồng Cương ly hôn.

Ly hôn được một thời gian, Cương có tình cảm và lấy thêm vợ thứ 2 trú ở huyện Diễn Châu. Sau khi cưới vợ 2 Cương đã đi khỏi địa bàn xã Nghi Diên để thuê trọ sinh sống và làm việc tại TP.Vinh.

Quá trình sinh sống với vợ 2, Cương có thêm 1 người con trai nữa. Trong thời gian này, Cương có quan hệ tình cảm với chị N.V.A. (SN 1979, trú phường Quán Bàu, TP.Vinh) đã có gia đình và 3 con nhỏ.

Theo lãnh đạo xã Nghi Diên cho biết, đối tượng Cương là người sống trên địa bàn từ nhỏ, tình tình ít nói, lầm lỳ. Sau khi lấy vợ 2, Cương rời quê đi thuê trọ sinh sống và làm việc trên địa bàn TP.Vinh. Hiện ở xã Nghi Diên chỉ còn bố mẹ già và em của Cương sinh sống. Thỉnh thoảng Cương có về thăm bố mẹ rồi đi, ít khi ở lại.

"Sống với người vợ 2 một thời gia, vợ chồng Cương xảy ra mâu thuẫn rồi không sống cùng nhau nữa. Khoảng 5 năm trước, Cương có quen chị V.A. và thường xuyên qua lại với nhau. Mối quan hệ tình cảm này nhiều người biết", một lãnh đạo xã Nghi Diên cho biết thêm.

Quá trình tìm hiểu được biết, thời gian gần đây, giữa chị V.A. và Cương được xác định có mâu thuẫn tình cảm với nhau. Chị V.A. muốn chấm dứt chuyện tình cảm với Cương nhưng Cương không đồng ý nên đã xảy ra xích mích.

Được biết, chị V.A. sau khi lập gia đình thì người chồng đi đâu không rõ. Trước khi xảy ra sự việc chị sinh sống với 3 con nhỏ ở khu chung cư tại phường Quán Bàu, TP.Vinh. Hiện cả 3 cháu nhỏ đã về sinh sống với ông bà ngoại tại phường Lê Mao. TP.Vinh.

Như Dân Việt đưa tin, vào khoảng 8h30 ngày 27/7, Cương cầm 1 con dao dài giấu trong lớp vải rồi đi xe máy chặn ở hẻm 5, ngõ 1, đường Lê Lợi, thuộc khối Vinh Tiến (phường Hưng Bình), phía cổng sau chợ Cửa Bắc.

Khi thấy chị V.A. đi xe máy đến, Cương lao ra chặn đầu xe lại. Tại đây, Cương có lời qua tiếng lại với chị V.A. Sau 1 lúc cãi cọ, Cương rút con dao đã thủ sẵn đâm thẳng vào ngực chị V.A. Bị đâm, nạn nhân chống cự rồi bỏ chạy nhưng vẫn bị Cương đuổi theo quật ngã rồi đâm nhiều nhát vào ngực, bụng khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Cương cầm theo dao dấu lại vào mảnh vải rồi lao lên xe máy hiệu Wave màu trắng mang BKS: 37K1-915.93 rời khỏi hiện trường. Thời điểm xảy ra vụ việc, một người bạn của chị V.A. có mặt tại hiện trường đã hô hoán người đến cứu. Tuy nhiên đối tượng Cương manh động và ra tay nhanh nên không ai kịp đến ứng cứu.

Toàn bộ diễn biến sự việc này đã được một camera an ninh nhà dân gần đó ghi lại. Qua đoạn camera cho thấy, hung thủ đã ra tay rất tàn độc khi dùng dao đâm nhiều nhát vào ngực, bụng nạn nhân.

Theo một số nhân chứng có mặt tại thời điểm xảy ra vụ án mạng, trước đó, có 2 chiếc xe máy đuổi nhau, thậm chí đối tượng Cương đã theo dõi chị V.A trong nhiều ngày liền và chọn điểm vắng để ra tay.

Sau vụ việc, Công an TP.Vinh phối hợp lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi nạn nhân để điều tra vụ việc, đồng thời cử tổ công tác truy bắt đối tượng Cương.