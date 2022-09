Được giao đất xong là mang đất đi… chuyển nhượng



Báo Dân Việt đã đăng bài: "Người dân góp vốn đầu tư vào dự án nhà ở Tân An Huy, 18 năm chưa nhận được đất để xây nhà" (6/9/2022). Nội dung bài báo phản ánh xung quanh nỗi bức xúc của hàng chục hộ dân góp vốn đầu tư hạ tầng kỹ thuật tại dự án nhà ở Tân An Huy, do Công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh nhà Tân An Huy (TP.HCM) làm chủ đầu tư.

Qua hướng dẫn của ông Nguyễn Hồng Hải – Chủ tịch HĐQT Công ty Tân An Huy – PV Dân Việt đã có được bản Kết luận thanh tra số 02/KL- TTTP-P3 ngày 4/1/2018, do Thanh tra TP.HCM ký, ban hành.

Thanh tra TP.HCM đã kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong việc quản lý, sử dụng đất và thực hiện Dự án xây dựng Khu nhà ở Tân An Huy (gọi tắt dự án nhà ở Tân An Huy – PV), tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, do Công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh nhà Tân An Huy làm chủ đầu tư.

Theo Thanh tra TP.HCM, dự án nhà ở Tân An Huy có tổng diện tích 20,8ha, được UBND TP.HCM ra Quyết định số 6520/QĐ-UBND ngày 26/12/2005, giao đất cho Công ty Tân An Huy để đầu tư xây dựng khu nhà ở.

Rất nhiều người dân góp vốn đầu tư tại dự án nhà ở Tân An Huy, sau 18 năm vẫn chưa nhận được nền đất để xây nhà. Họ đã căng băng rôn khiếu nại, đòi được giao đất. Ảnh: H.H

Ngay sau khi có quyết định giao đất, từ năm 2006, Công ty Tân An Huy đã hợp tác với Công ty Tân Phúc Hưng và DNTN Phan, để đầu tư dự án. Theo đó, Công ty Tân Phúc Hưng góp vốn bằng tiền (tương đương 62.000m2 đất); đổi lại, Tân Phúc Hưng sẽ được chia 10.026m2 để xây dựng chung cư cao tầng và 17.499m2 khu nhà ở thấp tầng (tương đương 93 nền đất, với diện tích từ 165 – 465,2m2/lô).

DNTN Phan góp vốn bằng tiền và đất, với diện tích 18.000m2. DNTN Phan sẽ được chia đất xây dựng chung cư cao tầng (2863m2) và đất xây dựng nhà ở thấp tầng (5.075m2 – tương đương 29 nền, với diện tích 118m2 – 411m2).

Song, chưa dừng ở đó, năm 2007, Công ty Tân An Huy còn mang phần diện tích đất dự án – khu nhà ở cao tầng (32.902m2) đi hợp tác đầu tư với Công ty Hải An, với việc Hải An góp vốn 27 triệu USD. Tuy nhiên sau đó, vào năm 2010, hai bên không tiếp tục hợp tác. Tân An Huy phải hoàn trả vốn cho Hải An.

Năm 2010, Tân An Huy tiếp tục mang một phần giá trị quyền sử dụng đất của dự án trên góp vốn, để thành lập Công ty cổ phần Nam Sài Gòn Residences, với giá trị quyền sử dụng đất tương đương 7,5 triệu USD (tỷ lệ 25%).

Sau khi được nhà nước giao đất, chủ đầu tư đã đem diện tích đất trong dự án (khu đất nhà ở cao tầng, khu y tế, khu giáo dục) góp vốn với các chủ đầu tư khác. Ảnh: H.H

Kế đó, hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất của Tân An Huy ký ngày 27/6/2011 thể hiện giá trị quyền sử dụng đất là 35 triệu USD. Sau khi khấu trừ 7,5 triệu USD vốn góp tại Công ty Nam Sài Gòn, còn lại 27,5 triệu USD đã được Công ty Nam Sài Gòn hoàn lại cho Công ty Tân An Huy.

Thế nhưng, sau việc góp vốn trên, Công ty Tân An Huy đã chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại Công ty Nam Sài Gòn cho các cổ đông khác.

Mặt khác, tại khu đất y tế, thuộc dự án nhà ở Tân An Huy, Công ty Tân An Huy được giao 7.667,4m2 để xây dựng bệnh viện. Nhưng sau khi được giao đất, Tân An Huy đã chuyển nhượng phần đất y tế cho Công ty Nhân Phúc Đức, với giá 130,3 tỷ đồng vào tháng 2/2010.

Tương tự, tại khu đất giáo dục (12.686,7m2), năm 2012, Tân An Huy cũng chuyển nhượng cho Công ty TNHH Giáo dục Đào tạo Ngân Hà, với giá 107,8 tỷ đồng.

Quang cảnh một góc dự án nhà ở Tân An Huy vẫn còn ngổn ngang cơ sở hạ tầng chưa hoàn thiện. Ảnh: H.H

Thanh tra TP.HCM: Năng lực chủ đầu tư "vừa yếu kém, vừa thiếu trách nhiệm"

Theo Thanh tra TP.HCM, dự án nhà ở Tân An Huy do Công ty Tân An Huy làm chủ đầu tư, được UBND TP.HCM giao đất từ năm 2004, nhưng kéo dài gần 13 năm. Công ty Tân An Huy vẫn chưa hoàn tất bồi thường thi công cơ sở hạ tầng chỉ đạt 80%, xây dựng nhà ở khu thấp tầng chỉ đạt 4% (xây dựng 14/313 căn).

Có nhiều thiếu sót, sai phạm trong việc chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng đất và việc thực hiện dự án khu nhà ở Tân An Huy, do Công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh nhà Tân An Huy làm chủ đầu tư.

Tại các khu đất cao tầng, y tế, giáo dục, Công ty Tân An Huy chuyển nhượng cho chủ đầu tư khác thực hiện nhằm thu lợi nhuận. Tại khu nhà ở thấp tầng, Công ty Tân An Huy và các đối tác đã chuyển nhượng (hoặc hoán đổi) toàn bộ các nền đất, khi chưa hoàn tất việc bồi thường, dẫn đến dự án bị ách tắc kéo dài, không đảm bảo mục tiêu ban đầu…

Nhiều nền đất vẫn chưa giao cho người dân xây dựng nhà; trái lại, bị các cò môi giới rao bán trên thị trường bất động sản. Ảnh: H.H

Quá trình thực hiện dự án phát sinh nhiều sai phạm như: chậm nộp tiền sử dụng đất, nợ thuế TNDN, nợ, tính thiếu tiền chậm nộp, chưa hoán đổi đất do nhà nước quản lý, xây dựng không đúng quy hoạch được duyệt, xây dựng không phép, sai phép…

Thanh tra TP.HCM kết luận: "Nguyên nhân chính do năng lực của chủ đầu tư vừa yếu kém, vừa thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước và khách hàng.

Trong khi đó, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền không thực hiện đầy đủ trách nhiệm, có biểu hiện buông lỏng công tác quản lý, kiểm tra đối với các sai phạm của chủ đầu tư.

Các khách hàng tại dự án có nhiều đơn thư phản ánh, khiếu kiện gửi đến các cơ quan nhà nước, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh – trật tự tại địa phương".

Ngoài ra, theo Thanh tra TP.HCM, "đây là dự án điển hình chậm trễ, kéo dài nhiều năm và có nhiều sai phạm; nhưng chưa được xử lý, chấn chỉnh, khắc phục kịp thời, gây lãng phí đất đai, chưa góp phần thực hiện hiệu quả việc quy hoạch, chỉnh trang đô thị".

Ngày 9/5/2018, Văn phòng UBND TP.HCM đã ra Thông báo số 286/TB-VP, truyền đạt kết luận của Chủ tịch UBND TP.HCM như sau: Đồng ý cơ bản nội dung Kết luận thanh tra số 02/KL-TTTP -P3 ngày 4/1/2018 của Thanh tra TP.HCM. Chủ tịch UBND TP.HCM đã yêu cầu HĐQT Công ty Tân An Huy: "Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về doanh nghiệp, đất đai, xây dựng, thuế và các quy định pháp luật khác có liên quan đến hoạt động và việc thực hiện dự án được giao của doanh nghiệp". Một góc dự án khu nhà ở Tân An Huy. Ảnh: H.H Chủ tịch UBND TP.HCM cũng chỉ đạo Công ty Tân An Huy: "Thực hiện nộp ngân sách nhà nước các khoản thuế và tiền chậm nộp, phải nộp còn tồn đọng từ trước ngày 31/10/2017 (số tiền 154,973 tỷ đồng) và thực hiện các nghĩa vụ khác liên quan (hoán đổi đất nhà nước quản lý) theo quy định". Đặc biệt, Chủ tịch UBND TP.HCM còn chỉ đạo Công ty Tân An Huy phải "Chịu trách nhiệm giải quyết và cùng với Công ty Tân Phúc Hưng, Doanh nghiệp tư nhân Phan, Công ty Trần Thái giải quyết các yêu cầu, kiến nghị của bà Tạ Thị Tuyết Mai và các khách hàng khác có liên quan, tại dự án theo quy định của pháp luật". Qua đó, Công ty Tân An Huy "khắc phục các vi phạm xây dựng và đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ở tại khu thấp tầng của dự án, đúng quy hoạch được duyệt".