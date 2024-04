Vụ gửi Ngân hàng MSB 85 tỷ chỉ còn vài chục nghìn đồng: Thanh tra NHNN đề nghị thông báo kết quả giải quyết

Như Dân Việt đã thông tin, sau khi được cán bộ Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (Ngân hàng MSB) tư vấn, bà Nguyễn Thị Lân, trú quận Cầu Giấy (Hà Nội) và bà V.T.K.O, trú tại quận Ba Đình (Hà Nội) đã gửi hơn 85 tỷ đồng vào ngân hàng này.



Bà Lân và bà O. đều cho biết được đưa tới trụ sở Ngân hàng MSB tại 54A, đường Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa (Hà Nội) để nghe tư vấn, tạo sự tin tưởng. Ảnh: LT

Tuy nhiên, sau đó họ phát hiện tiền gửi của mình từ vài chục tỷ đồng chỉ còn vài chục nghìn đồng. Cụ thể, bà Lân gửi 58,6 tỷ đồng giờ chỉ còn hơn 93 nghìn đồng; bà O. gửi 27,7 tỷ đồng giờ chỉ còn hơn 46 nghìn đồng.

Liên quan đến vụ việc này, theo thông tin PV Dân Việt nắm được, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng thuộc Ngân hàng Nhà nước vừa có phiếu chuyển đơn kiến nghị, phản ánh đến Ngân hàng MSB.

Theo đó, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng nhận được đơn của bà V.T.K.O và bà Nguyễn Thị Lân có nội dung đề nghị Ngân hàng MSB hoàn trả lại toàn bộ số tiền bà O. và bà Lân đã gửi tiết kiệm tại ngân hàng này.

Sau khi xem xét nội dung đơn, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng chuyển đơn của bà O và bà Lân đến MSB để được xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật và thông báo kết quả giải quyết về Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng.

Trong khi đó, Thanh tra Bộ Tài chính cũng chuyển đơn của hai người trên đến Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội và đề nghị Cơ quan An ninh điều tra thông báo kết quả giải quyết đến Thanh tra Bộ Tài chính.

Trước đó, đại diện truyền thông của Ngân hàng MSB thông tin với PV Dân Việt: Trong quá trình tra soát hoạt động, đánh giá cán bộ định kỳ tại các chi nhánh, ngân hàng đã phát hiện có dấu hiệu bất thường liên quan đến một số cán bộ nhân viên với một nhóm khách hàng (có quan hệ mật thiết với nhau trước khi tham gia MSB) và chủ động cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng để làm rõ.

"Hiện, vụ việc đã được Công an thành phố Hà Nội thụ lý, khởi tố vụ án và đang trong quá trình điều tra. Ngân hàng đã, đang tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng trong phạm vi được yêu cầu", bộ phận truyền thông của Ngân hàng MSB thông tin.

Phản biện câu trả lời trên, bà Lân cho biết, ngân hàng phát ngôn vậy với báo chí rất dễ gây hiểu nhầm rằng bà và bà O. có quan hệ mật thiết với một số cán bộ, nhân viên Ngân hàng MSB từ trước.

Bà Lân khẳng định, trước khi gửi tiền vào Ngân hàng MSB, bà không hề biết ai ở Ngân hàng MSB. Sau khi được một nhóm cán bộ, nhân viên tại đây tư vấn và trực tiếp dẫn tới hội sở của ngân hàng bà mới tin tưởng, quyết định mở tài khoản và chuyển tiền.

Tiếp đến, trong công văn phúc đáp khiếu nại của khách hàng, Ngân hàng MSB cho rằng, các hồ sơ, chứng từ mà bà Lân, bà O. cung cấp cho ngân hàng (Giấy xác nhận Thông tin tài khoản/Số dư tài khoản tại các thời điểm) có dấu hiệu bị Bùi Thị Hoài Anh (Giám đốc Trung tâm khách hàng cá nhân, Giám đốc chi nhánh – PV) làm giả, vì khi kiểm tra tài khoản thanh toán của hai khách hàng không phát sinh các giao dịch/bút toán thể hiện số tiền gửi tương ứng như đã liệt kê trên đơn khiếu nại.

Về nội dung này, bà Lân cũng cho rằng chưa thỏa đáng, bởi nếu Bùi Thị Hoài Anh chiếm đoạt tài sản, đó là chiếm đoạt tiền của ngân hàng chứ không phải là khách hàng vì tiền đều được chuyển vào tài khoản của khách hàng mở hợp pháp tại Ngân hàng MSB chứ không phải gửi cho cá nhân Bùi Thị Hoài Anh hay ai khác.

Hơn nữa, sau khi phát hiện sự việc, bà Lân đã đến Ngân hàng MSB yêu cầu sao kê, sao kê thể hiện rõ các lần chuyển tiền vào và rút tiền ra tại tài khoản của bà được mở tại ngân hàng này.

"Vì vậy, ngân hàng nói rằng, khi kiểm tra tài khoản thanh toán của tôi và bà O. không phát sinh các giao dịch/bút toán thể hiện số tiền gửi tương ứng là không chính xác. Tôi phản biện vậy, vì đã hơn 6 tháng từ khi phát hiện sự việc, chúng tôi vẫn chưa nhận được quyền lợi hợp pháp của mình" – bà Lân bức xúc.

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bà Bùi Thị Hoài Anh (SN 1984, Giám đốc Ngân hàng MSB chi nhánh Thanh Xuân). Bước đầu xác định nữ Giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 8 bị hại với số tiền 338 tỷ đồng; cơ quan công an cũng xác định không có đồng phạm.

Báo điện tử Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc tới bạn đọc.