Hình ảnh các đối tượng xông vào phía sau nhà ông Mai Thanh Tùng tại địa chỉ số 42 Lê Thị Tám, xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè (TP.HCM) đập phá, dỡ mái tôn. Ảnh: Chinh Hoàng

Chiều 23/7, thông tin đến phóng viên Dân Việt, đại diện Công an huyện Nhà Bè cho biết: Liên quan đến vụ hơn chục "giang hồ" cầm rựa, xà beng, bình xịt hơi cay… lao vào nhà ông Mai Thanh Tùng sống tại địa chỉ số 42 Lê Thị Tám, xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè (TP.HCM), đơn vị đang củng cố hồ sơ, truy xét các đối tượng về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Hình ảnh các đối tượng xông vào phía sau nhà ông Mai Thanh Tùng sống tại địa chỉ số 42 Lê Thị Tám, xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè (TP.HCM) đập phá, dỡ mái tôn. Clip: Chinh Hoàng

"Đối với hành vi hủy hoại tài sản, Công an huyện Nhà Bè đang xem xét, đánh giá hành vi của những đối tượng này sai đến đâu, xử lý đến đó. Đồng thời sẽ tiếp tục chuyển hồ sơ lên Công an TP.HCM để truy xét những đối tượng kể trên", vị đại diện này nói.

Trước đó, như Dân Việt đã đưa tin, hôm 12/7, khoảng 9h30 sáng, hơn chục đối tượng kéo đến trước hiên nhà ông Tùng. Sau đó, những đối tượng này liên tục buông lời thách thức, đe dọa.

Hoảng sợ, ông cùng vợ của mình là bà Nguyễn Thị Thúy Ngân trình báo Công an xã Nhơn Đức. Ngay sau đó, có hai công an xã đã đến hiện trường, tuy nhiên những đối tượng kể trên vẫn buông lời đe dọa.

Khoảng 10 phút sau khi công an rời đi, hơn chục đối tượng lao vào phía sau nhà ông Tùng đập phá, dỡ mái tôn với những hung khí nguy hiểm như xà beng, rựa, bình xịt hơi cay… Công an xã Nhơn Đức ngay sau khi tiếp nhận tin báo, tiếp tục đến hiện trường lần 2. Tuy nhiên, những đối tượng kể trên càng manh động, tiếp tục đập phá nhà trước mặt công an.

Bà Nguyễn Thị Thúy Ngân (vợ ông Tùng) cho hay đã tiếp tục làm đơn kiến nghị gửi đến Công an xã Nhơn Đức về cách làm việc của công an xã khi tiếp nhận tin báo tội phạm nhưng không có dấu hiệu can ngăn, để các đối tượng lộng hành đập phá, ảnh hưởng đến tinh thần của gia đình bà.