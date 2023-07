Clip do lái, phụ xe trên tuyến xe khách Lào ghi lại sự việc các đối tượng chặn, đập phá xe.

Ngày 9/7, trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Tăng Văn Luyện - Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An cho biết, hiện tại cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Diễn Châu đang thụ lý, điều tra làm rõ nhóm đối tượng chặn, đập phá xe khách được cho là hiện trường sự việc thuộc địa bàn huyện Diễn Châu.

Trước đó, vào lúc 14h30' ngày 3/7, do có mâu thuẫn với một nhà xe, một số đối tượng đi trên xe ô tô biển số 37A01707 chặn xe khách biển số UN-1385 để "nói chuyện phải quấy". Tuy nhiên, quản lý xe khách lo sợ, tiếp tục điều khiển xe khách di chuyển hướng Nghệ An đi Hà Nội.

Phần kính chiếc xe khách bị vỡ sau vụ việc. Ảnh: A.Ng

Các đối tượng lên xe Fortuner này đuổi theo, liên tục đánh võng, chèn ép trước sau xe khách. Khi tới khu vực cầu Lồi, thuộc huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, các đối tượng nhảy xuống xe và đập phá xe khách. Lái xe khách cố gắng lách để chạy ra tới Nghi Sơn nhưng vẫn bị nhiều đối tượng đi xe ô tô, xe máy manh động đuổi theo tới tận thị xã Nghi Sơn (tỉnh Thanh Hóa).

Những người trên xe khách sau đó đã trình báo với công an thị xã Nghi Sơn. Công an thị xã Nghi Sơn xác định vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an huyện Diễn Châu nên đã chuyển hồ sơ tin báo cùng tang vật liên quan cho Công an huyện Diễn Châu để điều tra xử lý.

Công an cũng đã làm rõ một số đối tượng trực tiếp đập phá xe khách là người xã Đô Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Một số đối tượng tham gia đang bỏ trốn.

Chỉ đạo của lãnh đạo huyện Diễn Châu là điều tra xử lý nghiêm minh hành vi coi thường pháp luật của nhóm người này.

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin về sự việc...