Vụ khách "kêu đắt" vì khách sạn thu phí cách ly 1,7 triệu đồng/ngày: Nhiều nơi đồng loạt giảm giá

Nhiều khách sạn đồng loạt giảm giá tiền phòng cho khách cách ly

Mới đây, sự việc người dân phản ánh khách sạn Top Hotel Hữu Nghị số 188 Lê Quang Đạo, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội thu phí quá đắt đối với người cách ly đã nhận được sự quan tâm của dư luận.

Cụ thể, khách phản ánh chi phí thuê phòng từ 1,2 đến 1,7 triệu đồng/người/ngày cách ly tại khách sạn trên. Theo quy định ban đầu khách chỉ phải cách ly 14 ngày. Tuy nhiên, mới đây Bộ Y tế tăng thời gian cách ly thêm 7 ngày, nâng tổng số ngày cách ly lên 21 ngày. Như vậy, những người đang cách ly tại đây sẽ phải ở lại thêm 7 ngày, nhiều người phải bỏ thêm khoản tiền hàng chục triệu do chi phí quá đắt.

Khách sạn Top Hotel khách phản ánh trước đó.

Sau khi cơ quan chức năng quận Nam Từ Liêm làm việc, phía khách sạn thỏa thuận sẽ giảm giá xuống còn 900.000 đồng/ngày (chưa tính tiền phí xét nghiệm) đối với những người đang thực hiện cách ly tại đây.



Sự việc này đã gây ra ý kiến nhiều chiều. Có người cho rằng khách sạn thu với giá trên là hợp lý. Tuy nhiên, có người cho rằng, giá thuê phòng trong điều kiện dịch Covid-19 và thuộc diện cách ly như trên là không hợp lý.

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Đỗ Văn Hiên, Giám đốc khách sạn Bình An 1, Bình An 2 và Bình An 3 (Sóc Sơn, Hà Nội) cho biết, khách sạn hiện có 100 phòng cho khách thuê cách ly với hơn 200 người đang cư trú.

Theo ông Hiên, khách ở phòng đơn có giá 2 triệu đồng/người/ngày. Tuy nhiên, nếu khách ở phòng đôi 3 người có giá 3,3 triệu đồng. Mức giá này bao gồm chi phí ăn uống ngày 3 bữa giá 250.000 đồng/người và phí xét nghiệm 734.000 đồng/3 lần ở khu cách ly.

Danh sách 19 khách sạn phục vụ khách cách ly tại Hà Nội.

"Do dịch Covid-19 nên chi phí thuê lao động phục vụ khách sạn cao gấp 3,4 lần ngày thường. Không ai muốn vào khu cách ly bởi nếu phục vụ ở đây phải ở cả tháng", ông Hiên nêu.

Về vụ việc tại khách sạn Top Hotel Hữu Nghị, ông Hiên cho hay, có nắm sơ qua và không bàn luận gì. Theo ông, chi phí cho khách thuê cách ly áp dụng tuỳ theo từng khách sạn, ở vùng nông thôn giá thành rẻ hơn. Tuy nhiên, ở nội thành Hà Nội với khách sạn 4,5 sao chi phí mặt bằng cao hơn nên cao hơn.

"Việc này do thoả thuận của khách với khách sạn. Nếu phòng nghỉ ngày thường chỉ 200-300.000 đồng nhưng dịch bệnh mất nhiều chi phí liên quan đến xét nghiệm, ăn uống, nhân viên, điện kinh doanh đắt, chính vì vậy không tránh được những ý kiến trái chiều", ông Hiên cho hay.

Trước sự việc khách phải kéo dài thời gian cách ly lên 21 ngày, khách sạn của ông Hiên đã quyết định giảm tiền phòng xuống và chỉ thu với giá 500.000 đồng/người/ngày. Chi phí này đã gồm ăn uống 3 bữa ngày.

"Trong tình huống này, chúng tôi cũng cân đối lại giá phòng sao cho phải phù hợp. Mình chia sẻ cùng mọi người để làm sao chống dịch tốt, làm sao không có ca bệnh nào lây nhiễm ra cộng đồng. Đó mới là điều tôi thấy quan trọng nhất", ông Hiên nói thêm.

Khách sạn "linh động" giảm giá cho khách

Về vấn đề này, trao đổi với PV Dân Việt, bà Lê Thị Hiền, Giám đốc Khách sạn Mường Thanh Grand Xa La cho biết, hiện tại, khách sạn đang thực hiện cách ly y tế cho khoảng 90 người.

Theo bà Hiền, ngay khi nhận Quyết định của UBND Thành phố Hà Nội về thành lập cơ sở cách ly tập trung cho chuyên gia tại khách sạn Mường Thanh Grand Xa La, phục vụ công tác cách ly phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do người được cách ly tự nguyện chi trả, khách sạn chủ động bố trí các phòng cho người cách ly, phòng cho nhân viên phục vụ tại các khu riêng biệt.

Lực lượng chức năng kiểm tra công tác phòng dịch đón tiếp khách cách ly tại Khách sạn Mường Thanh Grand Xa La.

Xe đưa người cách ly đến khách sạn sẽ được đo thân nhiệt, sau đó nhận phòng tại quầy lễ tân và được đưa lên bằng một thang máy đã được khử khuẩn, người cách ly được đưa lên hết thì thang máy đó sẽ được khử khuẩn lại ngay.

Đồng thời, khánh sạn đã bố trí quầy lễ tân trực 24/24h trực tiếp nhận các thông tin của người cách ly, bố trí phòng giám sát an ninh trực 24/24h và thông qua camera an ninh tại các tầng. Hàng ngày có nhân viên thực hiện vệ sinh, cung cấp thức ăn và phục vụ người cách ly, nhân viên được bảo hộ đầy đủ đảm bảo an toàn người cách ly và cho nhân viên.

"Hiện khách sạn có thể phục vụ tối đa 280-300 khách cách ly. Giá bình thường 1,2 triệu đồng/2 khách/ngày còn ăn tuỳ theo nhu cầu của khách. Tuy nhiên, việc thời gian cách ly kéo dài 21 ngày thay vì 14 như trước khách sạn đã linh động giảm tiền phòng cho nhiều người", bà Hiền thông tin.

Theo bà Hiền, sở dĩ khách sạn linh động giảm giá cho khách bởi nhiều người không chủ động được tài chính khi thời gian cách ly kéo dài.



"Phải nói thật, chi phí trang trải cho người cách ly tốn kém gấp nhiều lần so với phục vụ khách bình thường. Ví dụ như rác thải bình thường mỗi tháng không nhiều, riêng rác thải y tế khách đã sử dụng sẽ tính theo chuyến, cân lên tính tiền, đó là chưa kể chi phí đồ bảo hộ, đón khách cách ly…

Ngoài ra, điều hoà bình thường khách chỉ sử dụng vài tiếng trong ngày thì khách cách ly ở trong phòng gần như sử dụng 24/24h. Tại khách sạn không ai phàn nàn về vấn đề này", bà Hiền nói thêm.