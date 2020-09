"Vũ khí mới" cực uy lực Mỹ có thể dùng để "nắn gân" Trung Quốc

Binh lính Ấn Độ nghỉ ngơi cạnh khẩu pháo trước khi di chuyển tới Ladakh ngày 16/6. (Ảnh: Reuters)

Tình hình ở Đông Ladakh vẫn rất căng thẳng do quân đội Ấn Độ và Trung Quốc vẫn ở trong tình trạng cảnh giác cao độ dọc theo Đường Kiểm soát Thực tế (LAC) kể từ hồi tháng 5.

Đối đầu Trung-Ấn tại LAC bắt đầu vào ngày 5/5 trên bờ phía bắc của Hồ Pangong trên dãy Himalaya và sau đó leo thang thành một cuộc ẩu đả đẫm máu giữa lính biên phòng 2 bên vào giữa tháng 6 khiến ít nhất 20 lính Ấn Độ thiệt mạng ở Thung lũng Galwan.

Căng thẳng ở LAC vốn được đánh giá ảnh hưởng mạnh mẽ đến vấn đề ổn định khu vực và bất cứ sự leo thang nào trong khu vực có thể bị các cường quốc bên ngoài lợi dụng cho các mục đích địa chính trị.

Theo ông Dhillon, căng thẳng Trung-Ấn hiện rõ ràng có lợi cho Washington vì những lý do sau:

Đầu tiên, nó sẽ giúp Mỹ thực hiện chính sách của mình ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, hiện được đặt tên là "Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương", cho phép Mỹ gây sức ép lên Trung Quốc và Triều Tiên.

Thứ 2, nó sẽ cho phép Mỹ duy trì quyền kiểm soát đối với Trung Quốc mà không cần trang bị nhiều nguồn lực trong khu vực.

RAND, một tổ chức tư vấn có ảnh hưởng của Mỹ gần đây đã đưa ra suy đoán về việc chuyển đổi Đối thoại An ninh Tứ giác viết tắt là Quad – một khuôn khổ an ninh phi chính thức do Mỹ hậu thuẫn (thành viên bao gồm Nhật Bản, Mỹ, Úc và Ấn Độ) thành một liên minh chống Trung Quốc ở Ấn Độ Dương. Ấn Độ được coi là thành viên chủ chốt của Quad.

Ngoài Mỹ, ông Dhillon cho rằng, Pakistan cũng là nước hưởng lợi lớn từ căng thẳng Trung-Ấn.