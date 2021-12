Vụ lao vào nhà cướp điện thoại của học sinh đang học online: Lời kể của nạn nhân

Vừa qua, tại xã Phú Định (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) xảy ra sự việc 2 chị em ruột đang học online trên điện thoại bỗng có một đối tượng bịt mặt kín mít lao vào nhà cướp điện thoại rồi bỏ chạy. Vụ việc này gióng hồi chuông cảnh giác khi các em nhỏ học online tại nhà.



Hai chị em được nhắc đến trong sự việc là em L.T.H.D (SN 2008, học sinh lớp 8, Trường THCS Phú Định) và em L.P.T (SN 2013, học sinh lớp 5, Trường Tiểu học Phú Định) ở xã Phú Định (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình).

PV Dân Việt đã gặp anh Lưu Đức Dĩnh (SN 1980) và chị Nguyễn Thị Hiền (SN 1980) là bố và mẹ của 2 chị em nói trên. Sau khi được sự đồng ý của anh Dĩnh và chị Hiền, PV có cuộc trò chuyện với 2 chị em.

Em L.T.H.D (trái) và em L.P.T (phải) kể lại với PV về thời khắc đối tượng bịt kín mặt lao vào nhà cướp điện thoại khi đang học online. Ảnh: TA

Nhớ lại thời khắc đó, em L.T.H.D kể: "Hồi tháng 11, lúc đó do dịch Covid-19 nên chúng em học online tại nhà. Cụ thể khoảng 21 giờ 30 phút ngày 7/11, 2 chị em đang cầm mỗi người một chiếc điện thoại để học online thì bất ngờ có một người bịt mặt kín mít lao vào nhà và cướp lấy điện thoại trên tay em gái của em rồi bỏ chạy".

"Lúc đó 2 chị em rất hoảng loạn, kêu to "cướp, cướp, cướp"! Em gái em chạy theo kẻ đó ra ngoài đường, còn em ở trong nhà bấm số điện thoại gọi ba mẹ về", em L.T.H.D nói.

Em L.P.T nhớ lại: "Em chạy theo tên cướp ra ngoài đường nhưng tên đó nhảy lên xe máy đã dựng sẵn và bỏ chạy. Lúc đó em sợ lắm, cứ hô "cướp, cướp, cướp" chứ cũng không biết làm gì nữa".

Anh Lưu Đức Dĩnh (bố của 2 chị em) cho biết: "Lúc đó tôi cùng vợ đang đi mua lúa giống, ở nhà có 2 chị em đang học online trên điện thoại. Khi đang mua lúa giống thì thấy con tôi gọi bảo có người vào nhà cướp, tôi liền bỏ công việc để chạy về. Sau khi trấn an và nghe 2 con kể lại sự việc, tôi đã trình báo ngay với công an địa phương".

Cao Văn Hòe - nghi phạm cướp điện thoại của 2 chị em ở xã Phú Định (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) đã bị công an bắt giữ. Ảnh: CABT

"Thời gian qua, 2 đứa con tôi luôn trong trạng thái lo sợ, vợ chồng tôi luôn để ý đến con và nâng cao cảnh giác với các đối tượng lạ mặt. Đến sáng 25/12, Công an xã Phú Định đến báo với tôi đã bắt được nghi phạm cướp điện thoại. Chiều tối cùng ngày, cơ quan công an dẫn đối tượng đó đến nhà tôi dựng lại hiện trường gây án. Hiện chiếc điện thoại đang được công an giữ để làm tang vật của vụ án", anh Dĩnh nói.

Liên quan đến sự việc trên, Công an huyện Bố Trạch đã bắt giữ đối tượng Cao Văn Hòe (SN 1990, trú tại thôn Hiển Vinh, xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình).

Tại cơ quan công an, Cao Văn Hòe thừa nhận là đối tượng thực hiện vụ án cướp điện thoại nói trên, chiếc điện thoại có giá trị 2.700.000 đồng. Ngoài ra, đối tượng này còn khai nhận đã thực hiện thêm 1 vụ trộm cắp tài sản của người dân tại TDP Dũng Cảm, thị trấn Nông trường Việt Trung (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình), lấy trộm 5.300.000 đồng tiền mặt.

Hiện, lực lượng chức năng đang lập hồ sơ xử lý nghiêm minh đối với Cao Văn Hòe theo quy định của pháp luật.