Vụ mẹ trẻ vượt gần 2.000km “làm cho ra nhẽ” vì mua phải hàng giả: Chủ shop 2Hand Fashion “dính” phạt nặng

Trước đó, như Dân Việt đã đưa tin, chị Nguyễn Thị Chung (Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ), sau khi mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng qua kênh livestream bán hàng của shop 2Hand Fashion, do chủ shop tên Loan (Phạm Nữ Ái Loan), ngụ tại Q.Tân Bình (TP.HCM) bán, đã quyết tâm vượt gần 2.000km từ Hà Nội vào TP.HCM để… "làm cho ra nhẽ".

Chị Nguyễn Thị Chung trong lần làm việc với PV Dân Việt hồi tháng 6, sau khi gửi đơn tố cáo shop 2Hand Fashion (Ảnh: Trần Đáng)

Sau khi đứng đơn tập thể (chị Chung tập hợp được 12 người là nạn nhân mua phải hàng giả, kém chất lượng của shop 2Hand Fashion - PV), chị gửi đơn đến Công an Q.Tân Bình nhưng được chỉ dẫn qua nộp đơn tại Cục Quản lý Thị trường TP.HCM (từ ngày 16/6), vì theo giải thích của Công an Q.Tân Bình thì đây là việc "thuộc thẩm quyền của Cục Quản lý Thị trường".

Đến hôm nay (23/9), chị Chung mới nhận được phản hồi (bằng văn bản) của Cục Quản lý Thị trường TP.HCM trả lời liên quan đến đơn thư tố cáo ngày 16/6.

Chủ shop 2Hand Fashion thừa nhận bán hàng giả, không rõ nguồn gốc

Theo văn bản số 2296/QLTT-NVTH của Cục Quản lý Thị trường TP.HCM do Cục trưởng Trương Văn Ba ký (ngày 10/9), thông tin kết quả xử lý với đơn tố cáo của bà Nguyễn Thị Chung với shop 2Hand Fashion, thì: Ngay sau khi nhận được đơn tố cáo của bà Chung, ngày 1/7/2020, Đội Quản lý Thị trường số 3 kết hợp với Công an P.10, Q.Tân Bình, tiến hành kiểm tra đối với điểm chứa trữ và kinh doanh tại số 66/19/8/17E Trần Văn Quang, P.10, Q.Tân Bình, TP.HCM do bà Phạm Nữ Ái Loan là chủ hộ kinh doanh, đồng thời cũng là chủ shop 2Hand Fashion.

Thông báo xử lý khiếu nại tố cáo của Cục Quản lý Thị trường TP.HCM (Ảnh: Quốc Hải)

Qua kiểm tra thực tế, phát hiện 64 đơn vị sản phẩm hàng hóa là kính mát, áo khoác các loại không có hóa đơn chứng từ, chưa qua sử dụng, có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam. Bà Loan thừa nhận toàn bộ các sản phẩm được tạm giữ là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu và được mua trôi nổi trên thị trường để kinh doanh.

Về nội dung liên quan đến đơn tố cáo của bà Nguyễn Thị Chung, bà Phạm Nữ Ái Loan trình bày các sản phẩm được bán cho khách hàng đứng đơn tố cáo là hàng hóa do nước ngoài sản xuất, không rõ nguồn gốc xuất xứ được mua trôi nổi trên thị trường từ nhiều người khác nhau, không nhớ tên, địa chỉ, số điện thoại người bán và thấy giá cả hợp lý nên mua, sau đó giới thiệu các sản phẩm trên Facebook, nếu khách hàng đồng ý mua thì bán lại.

Bà Loan cũng thừa nhận đã bán cho 13 khách hàng có trong đơn tố cáo của bà Nguyễn Thị Chung với tổng số tiền là 156.130.000 đồng (giá trị với mặt hàng thời trang là 149,23 triệu đồng; giá trị đối với mặt hàng thực phẩm, mỹ phẩm là 6,9 triệu đồng).

Ngày 13/8, Cục Quản lý Thị trường TP.HCM ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 00056613/QĐ-XPVPHC đối với bà Phạm Nữ Ái Loan với tổng số tiền phạt 56 triệu đồng do có các hành vi vi phạm: Trưng bày để bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu; kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ và Kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ là thực phẩm, mỹ phẩm.

Đồng thời, buộc bà Loan thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc phải tiêu hủy toàn bộ hàng hóa vi phạm; Buộc nộp lại số thu lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ với tổng số tiền là 156.130.000 đồng.

Mệt mỏi vì chờ… kết quả

Chiều 23/9, trong cơn mưa nặng hạt, chị Nguyễn Thị Chung lần thứ 3 ghé tới Cục Quản lý Thị trường TP.HCM để "trực tiếp" nhận kết quả đơn thư tố cáo.

"Thôi em ạ, nhận được báo cáo này coi như xong, từ nay có mua phải hàng giả, hàng gian thì cũng chỉ có thể ngậm miệng và trách mình dại. Chứ tố cáo này nọ mất thời giờ, giải quyết cũng chỉ phạt hành chính là cùng, rồi đâu cũng vào đó, chỉ như bắt cóc bỏ dĩa mà thôi", chị Chung sau khi gửi kết quả giải quyết đơn thư tố cáo đến Dân Việt, đã tâm sự như thế.

Trên thực tế, đây cũng là lần thứ 6, thứ 7 chị Chung bay từ Hà Nội vào TP.HCM để "ngóng" kết quả, vì theo lời chị thì: "Chị có tham khảo ý kiến một số bạn bè, họ nói đơn thư tố cáo chỉ có thời hạn trong 2 tháng. Mình gửi từ 16/6 đến nay đã là cuối tháng 9 mới nhận được, dù trong thông báo Cục Quản lý Thị trường đã tiến hành kiểm tra từ đầu tháng 7 và đến đầu tháng 8 đã có kết quả xử phạt shop 2Hand Fashion".

Trước đó, Dân Việt cũng nhiều lần liên hệ (qua tin nhắn, điện thoại) để gặp ông Lê Quang Tuyền, phó trưởng phòng Thanh tra Pháp chế (Cục Quản lý Thị trường TP.HCM) để tìm hiểu vụ việc nhưng đều không nhận được trả lời. Mới đây, ngày 9/9, Dân Việt đã trực tiếp đến Cục Quản lý Thị trường TP.HCM và gặp được ông Tuyền.

Tuy nhiên, ông này cho biết không có thẩm quyền trả lời mà phóng viên phải đặt lịch, có giấy giới thiệu để gặp lãnh đạo Cục, vì lãnh đạo Cục mới có quyền trả lời báo chí.