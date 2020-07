Vụ mua căn hộ chung cư Nam An: Khách hàng làm gì khi chủ đầu tư "dính" nhiều sai phạm?

Dự án chung cư Nam An (phường Bình Hưng Hòa, huyện Bình Tân, TP.HCM, có tên khác là Kingsway tower) có tổng diện tích khu đất: 7.082,4 m2, quy mô khoảng 496 căn hộ chung cư do do Công ty TNHH Siêu Thành làm CĐT. Theo thỏa thuận, CĐT sẽ bàn giao nhà cho khách mau trong quý I/2019. Tuy nhiên đến nay, dự án mới chỉ trong giai đoạn hoàn thiện và đang tạm ngưng thi công. Khách hàng đã nhiều lần liên hệ CĐT với mong muốn CĐT cung cấp lý do chậm bàn giao nhà và xác định lại thời điểm giao nhà. Tuy nhiên, CĐT né tránh, văn phòng công ty liên tục đóng cửa.