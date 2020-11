Vụ nam sinh Đại học GTVT trúng đạn tử vong: Thấy gì từ hiện trường vụ án?

Xác định thủ phạm vụ nam sinh Đại học GTVT trúng đạn

Mới đây, liên quan đến vụ việc nam sinh Đại học GTVT trúng đạn tử vong Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết đã ra quyết định tước quân tịch với Nguyễn Xuân Tính (SN 1991).

Trước khi bị tước quân tịch, Nguyễn Xuân Tính mang hàm Trung úy, cán bộ công an huyện Phúc Thọ, Hà Nội.

Trước đó, tối 30/10, Nguyễn Xuân Tính cùng một số bạn bè ngồi uống nước ở khu vực phố Võ Văn Dũng (Ô Chợ Dừa, Hà Nội).

Tại đây Tính đã đem ra khoe một khẩu súng bắn chim mới mua trên mạng xã hội.

Hiện trường vụ việc nơi nam sinh Đại học GTVT trúng đạn tử vong.

Trong khi lấy súng ra xem, Tính không biết trong súng còn đạn nên thử bóp cò. Viên đạn trúng nam sinh Đ.A (SN 1999, học tại Đại học Giao thông Vận tải) đang ở bên kia đường, cách khoảng 30m.

Đ.A sau đó được đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng do viên đạn găm vào chỗ hiểm nên nạn nhân đã tử vong sau đó.

Sáng 4/11, phóng viên Dân Việt có mặt tại hiện trường vụ việc nơi nam sinh Đại học GTVT trúng đạn tử vong để ghi nhận những hình ảnh liên quan đến sự việc đáng tiếc này.

Sự việc nam sinh Đại học GTVT trúng đạn tử vong xảy ra lúc 22h13’ngày 30/10 tại số nhà 26 ngõ 26 đường Võ Văn Dũng, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa (Hà Nội). Ảnh ghi nhận tại khu vực ngõ 26 Võ Văn Dũng.

Từ ngoài ngõ đi vào cách số nhà 26 khoảng vài trăm mét. Nới nam sinh Đại học GTVT trúng đạn tử vong ngay chiếc xe đỏ phía trước.

Khu vực nơi nam sinh viên Đại học Giao thông Vận tải tên Đ.A đứng chờ người bạn ở ngoài cửa, trên tay đang dùng điện thoại. Khi nam sinh vừa ngồi xuống chỉ 1 phút thì bị một viên đạn bắn vào mạn sườn bên phải. Ảnh chụp nơi nam sinh Đ.A trúng đạn.

Từ nơi nam sinh Đ.A trúng đạn có thể nhìn ra nhiều hướng khác nhau. Tại khu vực này cũng xuất hiện nhiều quán cà phê, trà đá khoảng cách từ vài chục mét.

Từ nơi nam sinh Đại học GTVT trúng đạn tử vong nhìn sang phía tay trái, trong bán kính 30m - 40m có một số quán cà phê và trà đá. Theo một số người dân khu vực này cho biết, tầm khoảng 22 giờ tối ngày 30/10 có nghe tiếng nổ, cứ nghĩ là tiếng lốp xe nổ nên không chú ý. Sau đó ít ngày mới biết xảy ra vụ việc đáng tiếc kể trên.

Từ nơi nam sinh Đại học GTVT trúng đạn tử vong nhìn thằng trước mắt là một con ngõ nhỏ, ít người qua lại. Theo người dân ở đây, khoảng 22 giờ hằng ngày con đường này rất vắng.

Từ nơi nam sinh Đại học GTVT trúng đạn tử vong nhìn sang bên phải cách khoảng 30m - 40m có một số quán trà đá và cà phê. Theo một người bán nước, có thể tiếng súng xuất hiện từ phía khu vực này.

Ngõ 26 Võ Văn Dũng giao cắt với ngõ 84 Trần Quang Diệu. Cuối ngõ 26 nơi người dân cho biết có thể tiếng súng xuất hiện từ đây. Ảnh chụp từ cuối ngõ 26, nhìn thẳng vào nơi nam sinh Đại học GTVT trúng đạn tử vong.

Được biết Đ.A (sinh năm 1999) là sinh viên năm thứ 4 trường Đại học Giao thông vận tải, Ủy viên Ban chấp hành Đoàn trường, Phó Bí thư liên chi Đoàn khoa Đào tạo Quốc tế.

Đ.A là một sinh viên chăm chỉ, nhiệt tình, hòa đồng và có nhiều cống hiến cho hoạt động Đoàn, hội và câu lạc bộ của khoa.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, UBND phường Ô Chợ Dừa đã nắm được thông tin. Công an phường cũng đã phối hợp bảo vệ hiện trường, báo cáo Công an quận Đống Đa và Công an TP Hà Nội để tiến hành khám nghiệm.

Hiện vụ việc vẫn đang được Công an quận và thành phố điều tra làm rõ.