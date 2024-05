Sự thật vụ người bán vé số bị cướp ở Quảng Trị

Chiều 2/5, lãnh đạo Công an huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị xác nhận, đang củng cố hồ sơ để xử lý hành vi giả mạo bị cướp, đăng thông tin chưa được kiểm chứng gây dư luận xấu, ảnh hưởng an ninh trật tự trên địa bàn.

Vụ người bán vé số tung tin bị cướp ở Cửa Việt là bài học kinh nghiệm về việc phải xác thực thông tin chính xác trước khi đăng lên mạng xã hội. Ảnh: T.B

Trước đó, vào tối 28/4, trên Facebook Trang Bùi B Alpha đăng một bài viết với nội dung: Anh Bùi Xuân Lâm (trú tại khu phố 5, thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh) khi đang bán vé số tại thị trấn Cửa Việt thì bị 2 nam thanh niên lạ mặt đi xe máy chặn đường hành hung và cướp đi 350 tờ vé số, với giá trị tài sản 3,5 triệu đồng.

Thông tin người đàn ông bán vé số bị cướp được dư luận đặc biệt quan tâm, tỏ thái độ quan ngại, lo lắng về an ninh trật tự địa phương. Một số người lại thương cảm, ủng hộ tiền cho ông Lâm.

Tiếp nhận thông tin, Công an huyện Gio Linh đã nhanh chóng điều tra, xác minh vụ việc. Qua điều tra đã xác định, trong quá trình đi bán vé số, anh Lâm đã sơ ý làm mất 350 tờ vé số trên. Do lo sợ phải đền bù cho đại lý, anh Lâm đã tạo hiện trường giả bị cướp và cung cấp thông tin sai sự thật cho cơ quan công an.

Lãnh đạo Công an huyện Gio Linh cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã cử rất nhiều cán bộ, chiến sĩ để xác minh. Đến sáng nay (2/5), qua đấu tranh, ông Lâm mới thừa nhận hành vi gian dối, giả mạo bị cướp vé số.

Chiều 2/5, trên Facebook Trang Bùi B Alpha đã đăng thông tin cải chính, xin lỗi, trong đó có nội dung: "Việc tôi đăng tải các nội dung chưa được kiểm chứng đã gây dư luận xấu, ảnh hưởng an ninh trật tự tại địa phương. Đặc biệt, đã làm cho các anh Công an huyện Gio Linh phải vất vả điều tra, làm rõ vụ việc trong suốt 5 ngày nghỉ lễ. Do đó, qua bài viết này tôi và anh Lâm gửi lời xin lỗi chân thành đến tất cả những người đã quan tâm đến nội dung tôi đã đăng trước đây, đặc biệt là Công an huyện Gio Linh. Bản thân tôi xin rút kinh nghiệm sâu sắc".