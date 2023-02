Vụ người mẫu Hong Kong bị giết hại: Ba trọng án tương tự gây rúng động Hong Kong

Trong vài ngày qua, tất cả các phương tiện truyền thông lớn của Hong Kong cũng như thế giới đều đưa tin về vụ án nữ người mẫu Abby Choi bị sát hại. Rùng rợn hơn, thi thể của cô vẫn chưa được cảnh sát tìm thấy vẹn toàn, bởi những kẻ thủ ác đã chia nhỏ làm nhiều mảnh. Hiện tại, công tác điều tra và tìm kiếm phần thi thể còn thiếu của nạn nhân vẫn được tích cực tiến hành.

Trong vài thập kỷ qua đã có một số vụ án tương tự từng gây chấn động, xảy ra ở Hong Kong. Không ít bộ phim điện ảnh và truyền hình đã sử dụng các tình tiết liên quan để xây dựng kịch bản.

Người mẫu Abby Choi, nạn nhân của vụ án đang gây rúng động Hong Kong. (Ảnh: IT).

Vụ án Hello Kitty

Vụ án này từng gây chấn động Hong Kong bởi nạn nhân chết sau khi bị lạm dụng trong một thời gian dài. Kẻ thủ ác cũng chặt thi thể cô và nấu chín, chi tiết rùng rợn nhất là cái đầu được giấu trong một con búp bê Hello Kitty. Nạn nhân có tên Fan Minyi, cô là một bà mẹ đơn thân làm tiếp viên trong một hộp đêm để kiếm kế sinh nhai.

Năm 1997, cô lấy trộm 4.000 đô la Hong Kong, một chiếc điện thoại di động và một chiếc bật lửa hàng hiệu của một khách hàng tên Chen Wenle để lấy tiền chữa bệnh cho mẹ chồng. Vì tính "táy máy" của Fan Minyi, Chen Wenle đã rất tức giận. Nhưng không ngờ, hai năm sau, vào tháng 12/1999, khi Chen Wenle gặp lại Fan Minyi, anh ta lập tức bắt và yêu cầu cô trả lại tiền. Anh ta còn nhân cơ hội tăng lãi suất của số tiền nợ và yêu cầu cô hàng ngày đi đòi nợ cho mình.

Fan Minyi không có cách nào để trả khoản nợ liên tục tăng lãi suất, vì vậy vào ngày 13/3, cô buộc phải theo Chen Wenle, Liang Shengzu và Liang Weilun đến một căn hộ trống. Tòa nhà chung cư này có rất nhiều căn bỏ trống, cửa sổ đều bị đóng ván nên là nơi lý tưởng cho những kẻ nghiện tiệc tùng, đồng thời cũng là địa điểm thích hợp cho những kẻ bệnh hoạn. Fan Minyi không thể rời khỏi đó, cô đã bị lạm dụng trong cả tháng và cái chết của cô gây rúng động Hong Kong.

Chen Wenle và một trong hai kẻ cùng gây tội ác. (Ảnh: IT).

Ngoài việc bị đánh đập, Fan Minyi còn bị hãm hiếp tập thể bởi ba người. Mặc dù được cho ăn, nhưng thức ăn được ném xuống đất để cô ăn như một con vật, và nếu cô không ăn, những kẻ thủ ác sẽ ép cô ăn bằng được. Khi Fan Minyi nôn mửa, Chen Wenle đổ súp sôi vào miệng cô. Khi những hành vi tra tấn leo thang, Chen Wenle đã tìm ra methamphetamine hay còn gọi là ma túy đá cho cả bọn sử dụng. Bị ảnh hưởng bởi methamphetamine, ba kẻ thủ ác liên tục tra tấn nạn nhân, đôi khi chỉ vì tâm trạng không bình thường. Cho đến một ngày, Fan Minyi bất động. Để trốn tội, chúng tìm nhiều cách thủ tiên thi thể của nạn nhân.

Có tin đồn rằng, vụ việc bị bại lộ vì bạn gái 13 tuổi của bị cáo thứ hai Liang Weilun có tên A Fang, gặp ác mộng hàng đêm sau vụ án. Cuối cùng, Ah Fang không thể chịu đựng được đã tâm sự với nhân viên xã hội và kể lại toàn bộ câu chuyện về vụ giết người. Sau đó, nhân viên xã hội thay mặt A Fang gọi cảnh sát và A Fang trở thành một nhân chứng quan trọng trong vụ án này. Cảnh sát đã tìm ra nơi gây án dựa trên manh mối và phá án thành công. Vụ án này đã được dựng lại thành phim kinh dị mang tên "Tofu Soup with Human Head" và "Cooking Corpse: Conscience".

Vụ sát hại Wang Jiamei

Năm 2005, một cô gái 14 tuổi đến từ Hồ Nam, Wang Jiamei đến Hong Kong sau khi mẹ cô tái hôn. Sau khi đến Hong Kong, cô sống trong khu nhà công cộng với cha dượng, mẹ và em gái. Điểm số của Wang Jiamei luôn xuất sắc, nhưng vì bất đồng với cha dượng và mẹ, cô đã bỏ học vào năm 2008 để đi làm. Ngoài ra, Wang Jiamei cũng thường xuyên kết bạn trên mạng, đặc biệt thích gặp gỡ những đối tượng lớn tuổi.

Theo các báo cáo, Wang Jiamei có thể đã sử dụng tên "KIMI" trên một diễn đàn xã hội trực tuyến để giúp nam giới tìm niềm vui. Ngày 27/4/2008, Wang Jiamei biến mất và không ai có thể tìm thấy cô ấy. Gia đình đã báo cáo tội ác hai ngày sau đó và cảnh sát cũng đã tiến hành một chiến dịch tìm kiếm. Cuối cùng, cảnh sát đã bắt một người đàn ông 24 tuổi tên là Ding Qitai và tìm thấy thành công DNA trùng khớp với Wang Jiamei trong một căn phòng ở Thâm Thủy Bộ.

Nguồn gốc của sự việc là Ding Qitai đã tổ chức một lễ hội hóa trang khiêu vũ. Anh ta cũng dùng ketamine và thuốc lắc, thường được gọi là "Kai" và vẫn còn cảm xúc cao cho đến ngày hôm sau. Ham muốn thể xác đã khiến anh tìm đến Wang Jiamei.

Khi Ding Qitai tỉnh dậy, anh ta phát hiện ra cạnh miệng Wang Jiamei có một vũng máu khô, toàn thân cô lạnh ngắt, không có dấu hiệu của sự sống. Ding Qitai nghi ngờ rằng anh ta có thể đã giết cô gái trong cơn say thuốc.

Bằng nhiều cách thức man rợ, Ding Qitai đã phi tang thi thể của Wang Jiamei tại nhiều nơi khác nhau rồi đi ngủ. Sau khi tỉnh dậy, Ding Qitai đã kể cho người bạn Xie Yande những gì mình đã làm. Người này tưởng bạn mình nói đùa nên bỏ qua. Chỉ đến khi về đêm, anh nhớ lại những lời nói đặc biệt của Ding Qitai khiến anh khó ngủ. Sau đó, khi người này xem tin tức về sự mất tích của Wang Jiamei và thấy rằng những gì Ding Qitai nói rất giống nhau nên quyết định gọi cảnh sát.

Với các nhân chứng và bản ghi cuộc điện thoại cuối cùng của Wang Jiamei, cảnh sát đã nhanh chóng giải quyết vụ án. Cuối cùng, Ding Qitai bị kết tội giết người và bị cáo bị kết án tù chung thân theo pháp luật. Khi tin tức này chiếm lĩnh các trang nhất cũng khiến nhiều người đi mua sắm ở chợ Shek Kip Mei hoang mang vì kẻ thủ ác từng dùng nơi này làm địa điểm phi tang. Vụ án đã được dựng lại thành phim "Giẫm máu tìm hoa mận", với sự tham gia của nam tài tử Quách Phú Thành.

Trọng án Tai Kok Tsui

Trong vụ án xảy ra vào năm 2013, kẻ giết người là Zhou Kailiang (29 tuổi) và đồng phạm của anh ta là Xie Zhenqi đã giúp phi tang xác chết một cách bất hợp pháp. Vụ án đã được xem xét trong hai năm và cuối cùng kết án tù chung thân vào tháng 3/2015, trong khi đối tượng còn lại được tuyên trắng án về tội giết người và bị kết án một năm tù vì tội phi tang trái phép. Đối tượng này được trả tự do tại tòa án vì đã bị tạm giam hai năm trong quá trình xét xử.

Hong Kong từng náo loạn trước sự rùng rợn của vụ án xảy ra vào năm 2013. (Ảnh: IT).

Sau khi Zhou Kailiang sát hại cha mẹ mình, anh ta đã lập một trang đặc biệt có tên "Cha mẹ mất tích" trên mạng xã hội, với mục đích tìm kiếm cha mẹ mất tích, sau đó báo cảnh sát.

Một tuần sau, cảnh sát tìm thấy thi thể không toàn vẹn trên phố Kok Cheung, Tai Kok Tsui, Hong Kong và bắt giữ hai nghi phạm là Zhou Kailiang và Xie Zhenqi.

Cảnh sát đã khám xét những nơi có liên quan và tìm thấy những phần thi thể còn lại của cha mẹ Zhou Kailiang trong tủ lạnh. Ngoài ra, tất cả vũ khí giết người đã được tìm thấy tại hiện trường.

Theo phán đoán của bác sĩ pháp y, thi thể của cha mẹ Zhou Kailiang đã nhiều lần bị tác động với mục đích gây nhầm lẫn về thời gian chết chính xác của người quá cố.

Sự oán giận của Zhou Kailiang đối với cha mẹ mình là do những yếu tố như anh phải ở trong môi trường giáo dục áp lực cao từ khi còn nhỏ, bị buộc phải học cây đàn piano mà anh ghét, cha mẹ anh làm nhục anh trước mặt bạn gái và học tập không tốt khiến anh ta có dấu hiệu hoảng loạn. Cốt truyện của vụ án đã xuất hiện trong ba bộ phim truyền hình: "Yes, Your Honor", "Grudges" và "The Corridor of Justice".