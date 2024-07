Vụ người phụ nữ dùng xyanua đầu độc chồng, 2 người thân tử vong: Mua chất độc trên mạng từ năm 2022

Sáng 30/7, tại cuộc họp báo về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024, Đại tá Nguyễn Mạnh Toàn, Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã thông tin thêm về vụ người phụ nữ dùng xyanua đầu độc chồng và 2 người thân tử vong trên địa bàn huyện Nhơn Trạch.



Người phụ nữ dùng xyanua đầu độc chồng, 2 người thân tử vong

Nguyễn Thị Hồng Bích thời điểm bị khởi tố, bắt giam. Ảnh: Công an Đồng Nai.

Đại tá Nguyễn Mạnh Toàn, Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai thông tin về vụ việc. Ảnh: Nguyên Vỹ.

Liên quan đến vụ việc trên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam với Nguyễn Thị Hồng Bích (SN 1986, ngụ huyện Nhơn Trạch) về tội giết người.

Theo cơ quan điều tra, Bích đã thừa nhận hành vi đầu độc bằng xyanua khiến chồng và 2 cháu tử vong. Riêng em N.H.B.T (SN 2006, cháu ruột của Bích), nạn nhân thứ 4 may mắn thoát nạn, hiện sức khỏe ổn định.

Qua điều tra, công an xác định năm 2022, Bích mua xyanua trên mạng xã hội và cất trong phòng ngủ. Trong quá trình sinh sống, Bích và chị dâu xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau nên Bích nảy sinh ý định đầu độc cháu T.

Một ngày trong tháng 6/2024, Bích lấy lý do mặt cháu T nổi nhiều mụn nên đi mua thuốc dùng cho cháu T, sau đó Bích đến cửa hàng thuốc mua 5 viên thuốc hình con nhộng, lấy ra 2 viên rồi cho xyanua vào trong.

Sau khi cháu T uống, bị ngộ độc nên được đưa đi cấp cứu, hiện cháu T. đã xuất viện về nhà. Ngoài ra, Bích còn khai nhận từ tháng 10/2023 đến tháng 6/2024 đã đầu độc chồng và 2 người thân tử vong.

Hiện vụ việc vẫn đang được Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra, làm rõ.